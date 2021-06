Programa inédito do Facebook vai acelerar negócios LGBT por 5 meses

No Mês do Orgulho LGBT, o Facebook em parceria com a Aliança Nacional LGBTI+ e a Micro Rainbow International Foundation (MRIF) lança o programa Aceleração de Negócios LGBTIQ+, que beneficiará mais de 150 pequenos empreendedores no País. A iniciativa inédita proporcionará cinco meses de capacitação, com início em agosto deste ano. As inscrições estão abertas até 16 de julho pelo site do programa.

Ao longo dos cinco meses, os empreendedores LGBT terão acesso a um curso online que abordará desde práticas de negociação e finanças até módulos voltados para a gestão da marca nas plataformas digitais, como habilidades de e-commerce e comunicação. Além disso, receberão mentoria e terão encontros com especialistas de marketing e negócios.

O propósito do Facebook com o programa é prolongar o movimento de inclusão e empoderamento para além de junho, Mês do Orgulho LGBT, e contribuir para o crescimento desses negócios de forma continuada.

“Quando alguém compra de um negócio LGBT, essa pessoa se torna parte do que mantém esse negócio aberto, do que mantém esse negócio vivo, resistindo aos mais diversos obstáculos”, destaca Jorge Lisauskas, gerente de Marketing para Pequenas Empresas do Facebook na América Latina. Segundo ele, a iniciativa também objetiva “encurtar o caminho entre empreendedores LGBT, aliados e consumidores”.

Para a empreendedora Michelle Ferraz, dona da microcervejaria Macuco ao lado da namorada Fernanda Nascimento, a iniciativa pode ajudar pequenas empresas LGBT a crescer e ampliar suas redes, fortalecendo a comunidade. “Quando a gente ocupa espaços e luta por autonomia para criar um caminho no empreendedorismo, passamos a ter voz.”

Na opinião de Lucas Paoli, gestor do MRIF Brazil, o programa de aceleração vem em um bom momento. “Os grupos minoritários sofrem mais os impactos da pandemia”, diz ele, citando um levantamento feito pela organização internacional que tem a intenção de empoderar economicamente e capacitar pessoas LGBT. O estudo, divulgado em agosto de 2020, revelou que a pandemia afeta de forma desproporcional autônomos e microempresários, principalmente aqueles que vivem em situação de pobreza.

Ao todo, 118 pequenos empresários LGBT de baixa renda brasileiros responderam à pesquisa on-line. Foram unânimes em declarar que a pandemia impactou negativamente seus negócios. “Muitos ficaram endividados e tiveram que fechar temporariamente. Outros foram forçados a interromper chamadas domiciliares ou mudar o escopo de seus negócios e decidiram investir em vendas e serviços digitais”, destaca o levantamento.

Facebook: Feito com Orgulho

O lançamento do programa de aceleração faz parte do movimento Feito com Orgulho, promovido pelo Facebook. Lives sobre empreendedorismo LGBT acontecerão gratuitamente de 18 a 27 de junho no perfil no Instagram Feito com Orgulho e na página Facebook para Empresas.

Michelle Ferraz é uma das vozes que participarão do bate papo “Como empreender com orgulho”, no dia 21 de junho. Segundo Michelle, empreender sendo parte da comunidade LGBT é um ato de resistência e de sobrevivência. “A possibilidade de ser diferente e estar à frente de um negócio pode ser inspirador para que outras pessoas vejam que há um caminho no empreendedorismo para a comunidade.”

Para Lisauskas, a iniciativa visa fortalecer empreendimentos que têm como marca a resistência. “Oferecer ferramentas de empreendedorismo, cursos, oficinas, mentoria e outros recursos para empreendedores que possuem em seu negócio um meio de existência e resistência é, ao nosso ver, uma forma de apoiar o desenvolvimento dessas empresas e de gerar impacto na comunidade como um todo.”

Os perfis no Facebook e no Instagram servirão de palco para painéis educativos e mesas-redondas virtuais com a participação de influenciadores, empreendedores e artistas. O encerramento é no dia 27, às 19h, com um pocket show da cantora Liniker.

Confira a programação completa

No Instagram

18/6, às 18h - Painel “Transformando ideias em pequenos negócios”, com Isa Colucci, mulher lésbica e professora da Micro Rainbow Brasil

- Painel “Transformando ideias em pequenos negócios”, com Isa Colucci, mulher lésbica e professora da Micro Rainbow Brasil 22/6, às 18h - Painel “Iniciando um negócio em tempos de crise”, com Rey Silva, homem gay, artesão, designer e fundador de um coletivo de empreendedorismo criativo

- Painel “Iniciando um negócio em tempos de crise”, com Rey Silva, homem gay, artesão, designer e fundador de um coletivo de empreendedorismo criativo 23/6, às 18h - Exibição de vídeos em parceria com o Mercado Livre, apresentada por André Santos, embaixador da comunidade de vendedores Mercado Livre no Brasil

- Exibição de vídeos em parceria com o Mercado Livre, apresentada por André Santos, embaixador da comunidade de vendedores Mercado Livre no Brasil 24/6, às 18h - Painel “Criando um projeto social sustentável (empreendedorismo social)”, com Andreia Brazil, travesti e colaboradora da Micro Rainbow Brasil

No Facebook