Programa de aceleração para habitação e moradia abre inscrições

Como forma de impulsionar negócios de impacto social que tornem moradias mais dignas e salubres, Artemisia e Gerdau abriram as inscrições para a terceira edição do Lab Habitação: Inovação e Moradia, que conta com a parceria de Instituto Vedacit, Tigre e Votorantim Cimentos, além do apoio da Caixa, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e da Vivenda.

O programa de aceleração para propostas de habitação e moradia é de curta duração e vai selecionar até 15 negócios para uma jornada de 12 semanas. Neste ano, o Lab Habitação passou por algumas modificações: por conta da pandemia do novo coronavírus, passou a ser totalmente online – abrangendo uma maior diversidade regional.

As formações dos empreendedores também passarão a ocorrer no final da tarde, em busca de se adaptar melhor à rotina dos selecionados; novos conteúdos relacionados ao momento de pandemia foram acrescentados à metodologia, com foco nos desafios de sobrevivência do negócio; além de um aumento do valor do capital semente, que agora é de R$ 30 mil para cada um dos três negócios que se destacarem ao longo da aceleração.

Os finalistas também terão acesso, por mais três meses após o programa, a uma metodologia intensiva e personalizada com foco no desenvolvimento individual do negócio.

Os organizadores do programa de habitação e moradia estão em busca de negócios inovadores, com potencial de gerar impacto positivo e que estejam alinhados aos seguintes temas:

acesso à moradia de qualidade: foco em qualificar a moradia da população de menor renda com acesso a meios de compra, venda, aluguel, troca

reformas habitacionais: soluções que auxiliem a população de baixa renda a conseguir reformar suas moradias de forma acessível e desburocratizada

água e saneamento: focadas em promover acesso a serviços básicos de saneamento, água potável e coleta de resíduos

empregabilidade na construção civil: soluções que ampliem oportunidades de trabalhadores da construção civil e qualifiquem a mão de obra

inovação na construção civil: soluções que inovem a construção civil, gerando eficiência na produção, desenvolvimento de materiais e métodos produtivos

acesso a microcrédito habitacional: soluções que facilitem o acesso a crédito imobiliário com taxas acessíveis, podendo também auxiliar no pagamento de reformas na moradia

gestão de condomínios de habitação popular: soluções que qualifiquem e otimizem a gestão de condomínios e habitações populares, gerando inserção social e econômica às famílias impactadas

regularização fundiária: soluções que apoiem a regularização de famílias em ocupações irregulares e diminuam custos com burocracias do processo

infraestrutura e melhoria do espaço público: soluções que promovam a qualificação dos espaços públicos no entorno de moradias populares, com propostas de lazer, atividades físicas, benfeitorias

energia: soluções que visem gerar eficiência energética, consumo consciente, geração distribuída e fontes alternativas de energia

Os negócios que se encaixarem nos pré-requisitos do programa podem se inscrever até o dia 24 de agosto, gratuitamente, no site da Artemisia Brasil.