Programa da aceleradora Wow vai dar até R$ 200 mil a empresas

A aceleradora de startups Wow está com inscrições abertas para a 15ª edição de seu programa de aceleração. Podem participar empreendimentos de qualquer setor que estejam em “early stage” (com produto viável mínimo em início de validação com usuários) ou “growth stage” (com clientes pagantes e que apresente curva positiva de crescimento de receita).

LEIA TAMBÉM > Rio Grande do Sul vira segundo maior polo de startups do País

Serão selecionadas seis startups para serem aceleradas durante o período de um ano. As escolhidas podem receber investimentos de até R$ 200 mil, em troca de 8% de “equity” (patrimônio líquido na sociedade).

O programa é semipresencial – 80% remoto, com alguns encontros em Porto Alegre. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de setembro no site da aceleradora.