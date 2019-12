PretaHub radiografa negócios negros em pesquisa

Na semana em que organiza a 18ª edição da Feira Preta, evento de cultura e empreendedorismo negro, a aceleradora PretaHub divulgou um levantamento em parceria com o JP Morgan que traça o panorama do empreendedorismo negro no País. Segundo a pesquisa, a maioria é mulher, 52%, tem menos de 40 anos, 68%, e reside no Sudeste, 40%, ou no Nordeste, 31%.

Além disso, 60% dos entrevistados disseram ter renda familiar mensal de até R$ 5.000, e ainda 49% (a maior faixa no quesito educação) informaram ter concluído os estudos até o ensino médio.

Com o objetivo de conhecer o cenário composto pelos 14 milhões de afroempreendedores no Brasil, de acordo com a pesquisa A Voz e a Vez - Diversidade no Mercado de Consumo e Empreendedorismo, do Instituto Locomotiva -, foram ouvidos 918 empreendedores negros e 302 brancos, entre 18 e 70 anos e que pertencem a todas as classes sociais.

O levantamento também aferiu que 35% dos entrevistados empreendem por vocação (por conta da familiaridade com a atividade), 34% por necessidade, 22% por engajamento (vontade de empreender) e 9% apresentam perfil misto.

E, ainda, dentre os modos digitais de venda de produtos (por meio de sites, redes sociais etc.), a fatia com o maior porcentual fica por conta das vendas via WhatsApp (45%).

18ª edição da Feira Preta

Nos dias 7 e 8 de dezembro, das 12h às 22h, o Memorial da América Latina, na capital paulista, sedia a Feira Preta. Com entrada gratuita, a programação oferece diversas atividades focadas no fomento do afroempreendedorismo e da cultura negra.

Além de bancas de comida e bebida, workshops, oficinas, espaço para atividades infatis e shows de música, mais de 160 empreendedores de 10 Estados poderão mostrar seus trabalhos e vender peças. Confira destaques (a programação completa pode ser vista no site do evento):

Sábado, 7/12

13h30 – Mesa-redonda de empreendedorismo periférico

Convidados: Andreza Delgado (Perifacon), Bruno Ramos (Favela no Poder), Raquel Motta (Sue the Real), Toni Baptiste (artista multimídia)

Mediador: Adriana Barbosa (Feira Preta)

Domingo, 8/12

13h30 – Mesa-redonda Por uma educação financeira

Convidados: Amanda Dias (Grana Preta), Gabriela Chaves (NoFront Empoderamento), Fernanda Leôncio (Conta Black e AfroBusiness), Jeilson Santos (Ubuntu Finanças)

15h30 – A potência da estética negra

Convidados: May Diniz (creator), Patricia Avelino (creator), Angelo Assumpção (ginasta olímpico) e Stella Yeshua (rapper, comunicadora, modelo).

Mediadora: Adriana Couto (jornalista)