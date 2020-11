Prêmio vai apoiar inovação de microempreendedores na pandemia

Com o objetivo de apoiar os empreendedores em seus projetos de inovação e a enfrentar os obstáculos da pandemia, a Serasa Experian anunciou o Desafio Serasa Experian para Micro e Pequenas Empresas. A iniciativa distribuirá R$ 500 mil em prêmio aos vencedores, divididos em 20 empreendedores, que receberão um aporte de R$ 25 mil cada um.

Para concorrer ao prêmio, é preciso se inscrever pelo site até o dia 27 de novembro de 2020 e enviar um projeto de inovação que tem como foco manter a empresa saudável nesse novo ambiente de negócio. Ainda no processo de inscrição, o empreendedor terá que informar se há interesse na mentoria voluntária dos funcionários da Serasa Experian para produção do conteúdo do vídeo que concorrerá ao desafio.

Além disso, é necessário fazer um curso online sobre educação financeira e acessar o Serasa Score para entender a saúde financeira da empresa. Depois de cumprir todos os passos, a inscrição é confirmada via e-mail.

Em seguida, os projetos inscritos serão analisados pelo comitê julgador e os 20 finalistas serão os premiados com R$ 25 mil, cada um. Todos os inscritos poderão optar por receber mentoria para ajudar no desenvolvimento do seu projeto.

Quanto aos pré-requisitos para participar do desafio, é necessário o empreendedor possuir CNPJ válido e ativo junto à Receita Federal e estar enquadrado nas seguintes categorias: