Prefeitura e Uber realizam feira de empreendedorismo em Heliópolis

Com o objetivo de incentivar o empreendedorismo local, uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a Uber irá levar para Heliópolis, neste sábado, 18, a UberExpo, evento com palestras e prestação de serviços para os moradores. A feira acontecerá das 10h às 17h no Instituto Bacarelli e no CEU Heliópolis.

A programação visa ampliar as oportunidades de trabalho para os interessados em montar o próprio restaurante e, assim, ingressar no serviço de entrega de comida da plataforma, o Uber Eats. Haverá também orientações para aqueles que desejam iniciar as atividades de motorista e entregadores do aplicativo, além de sugestões de atividades e oportunidades fora das plataformas da empresa.

O CEU Heliópolis será palco para palestras sobre empreendedorismo, finanças e setor de alimentação promovidas pela empresas Uber, Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), Itaú, Bem Gasto e Fruto. “Negócios da quebrada - dicas para empreender”, “A jornada da mulher empreendedora” e “Aprenda a cozinhar gastando menos com o aproveitamento dos alimentos” serão alguns dos módulos.

Uma equipe técnica do Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATe) também estará no local para orientar o público sobre serviços de busca por vagas de emprego formal. Quem quiser emitir a carteira de trabalho deverá levar RG, CPF e uma foto 3x4. Caso seja a segunda via, também é necessário apresentar um boletim de ocorrência.

Serviços como descontos na locação de automóveis, condições especiais de microcrédito, seguros, atendimento oftalmológico (para quem pretende se tornar motorista pela plataforma) e venda de acessórios para o carro serão disponibilizados no Instituto Bacarelli.

O participante poderá também retirar e formalizar o seu registro de Microempreendedor Individual (MEI), por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET). Os serviços são gratuitos e não é necessária inscrição prévia. A programação completa pode ser encontrada no site do evento.