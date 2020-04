PMEs apontam queda de 69% no faturamento durante quarentena

Durante o período de isolamento social - medida adotada neste mês de março para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus - donos de pequenos negócios apontaram, em média, queda de 69% no faturamento do mês. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Sebrae entre os dias 20 e 23 de março com 9.105 empreendedores de todos os Estados e do Distrito Federal.

Da amostra, 89% dos entrevistados observaram a queda considerável do faturamento e 36% afirmaram que precisarão fechar o negócio permanentemente em até um mês caso o isolamento permaneça por mais tempo. No Estado de São Paulo, o governador João Doria decretou o isolamento social até o dia 7 de abril.

Ainda sobre o faturamento, os empreendedores ouvidos pela pesquisa do Sebrae afirmaram que, mesmo apostando em vendas online, o faturamento anual terá queda de 74% caso as medidas de quarentena permanecerem por dois meses. Entre os entrevistados, 42% fecharam os negócios temporariamente.

Com a queda nas vendas, 54% dos empreendedores estimam que precisarão pedir crédito para que o negócio permaneça com o mesmo quadro de funcionários, sem demissões. Para quem fatura anualmente entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões, o governo anunciou um pacote de R$ 40 bilhões para ajudar as empresas a não demitirem funcionários durante essa crise.

