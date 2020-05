Plataformas ajudam pequenos negócios; confira 25 iniciativas

A forma de proteção mais segura contra o novo coronavírus ainda é ficar em casa, e os micro e pequenos negócios são os que mais sofrem nesse momento, com queda de até 90% do faturamento e previsão de que 40% dos bares e restaurantes fechem em São Paulo. Por isso, grandes empresas têm desenvolvido, ao longo das últimas semanas, campanhas para impulsionar e apoiar os pequenos, seja por meio de plataformas de marketplace e digitalização dos negócios ou pela venda de vouchers.

LEIA TAMBÉM > Mercado de games é superaquecido com isolamento social

Uma dessas iniciativas é a Compre Local, uma plataforma da Stone em parceria com a Collact. O principal objetivo é reunir os negócios em uma espécie de marketplace, que permite que o consumidor localize e compre dos pequenos estabelecimentos do seu bairro.

O espaço é gratuito e qualquer tipo de negócio pode se cadastrar, inclusive os autônomos sem CNPJ - estes devem se inscrever utilizando apenas o seu CPF. Uma vez que o empreendimento está cadastrado, os pedidos podem ser realizados pelo WhatsApp, de plataformas de delivery ou até mesmo pelo perfil do Instagram.

Para desenvolver a campanha, ações foram tomadas pela empresa para entender a necessidade dos negócios que atendiam. Segundo Augusto Lins, presidente da Stone, uma das primeiras adaptações foi a criação de um link de pagamento, que pode ser enviado por SMS, WhatsApp ou qualquer aplicativo de mensagens e permite que o cliente pague do próprio celular.

De acordo com pesquisa da Stone com clientes, 80% deles estavam interessados em vender por WhatsApp. “Muita gente tinha aversão aos serviços digitais, e esse momento está quebrando essas barreiras, pois só vai sobreviver quem for mais adaptável”, diz Augusto.

Outra campanha que busca facilitar a relação entre consumidor e pequenos negócios locais é a Pertinho de Casa, iniciativa da Faesp/Senar-SP, em parceria com o Sebrae-SP e com o apoio de Accenture, Facebook, PagSeguro, Vtex e Yami.

A iniciativa é voltada para os produtores rurais e pequenos varejistas, como feirantes ou donos de hortifrúti, mercearia ou mercadinho. É preciso que preencham de um cadastro no site, informando seu tipo de negócio e área de entrega. Para os consumidores interessados, basta colocar o endereço ou CEP, selecionar a categoria de estabelecimento que procura e escolher de qual deles irá comprar.

A negociação ocorre diretamente entre os vendedores e consumidores via WhatsApp. Anteriormente, o projeto buscou facilitar a comunicação por meio do WhatsApp, mas evoluiu para um roadmap e pretende, futuramente, se tornar um marketplace com mais funcionalidades.

Além dessas 2 campanhas mais recentes, reunimos outras 23 plataformas e iniciativas de apoio aos pequenos negócios. Estão divididas em grupos como segmentos variados, restaurantes e bares, beleza e moda. Confira a seguir:

SEGMENTOS VARIADOS

1. Ajude o Pequeno

Plataforma com conteúdos para o pequeno negócio e um marketplace. Uma vez que o negócio está cadastrado na plataforma, é disponibilizado um acesso às videoaulas com conteúdos multidisciplinares ministradas pelos parceiros, como delivery, vendas on-line, finanças, marketing digital, comunicação etc. O marketplace permite o cadastro dos comércios, dos produtos e liga os empreendimentos a opções de entrega e delivery.

Site: ajudeopequeno.com.br

Empresas que apoiam: PlayKids, Sebrae, DexWorks, IBM, Stepforma

2. Apoie o Pequeno

A plataforma facilita a criação de loja online individual, em que o empreendedor pode colocar seu próprio domínio sem custo. O projeto pretende passar a funcionar como marketplace, em que o cliente poderá escolher produtos pela categoria e pela localização. Os pequenos negócios com até 50 produtos, de qualquer área, podem se inscrever sem pagar taxas. Após a inscrição, uma loja virtual é disponibilizada, com um treinamento passo a passo.

Site: apoieopequeno.com.br

Empresas que apoiam: Vtex, Associação Brasileira da Industria Têxtil, Sinditêxtil, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, Comitê de Varejo Couromoda, Conselho de Inovação da Associação Comercial de São Paulo, Associação Brasileira dos Lojista Satélites e outras

3. Com a Serasa

O movimento consiste em uma série de lives produzidas pelas próprias pessoas que querem divulgar seus trabalhos de maneira digital, dentro do perfil do Serasa Consumidor no Instagram. Toda segunda-feira a programação semanal é postada, com temas variados: gastronomia, exercícios físicos, empreendedorismo, contador de história, yoga etc. A ideia é tornar o canal um espaço gratuito para promover o trabalho de qualquer microempreendedor ou microinfluenciador.

Site: instagram.com/serasaconsumidor

Empresa que apoia: Serasa

4. Compre do Bairro

A iniciativa tem o objetivo de capacitar os micro e pequenos empreendedores por meio de temas estratégicos e produzir uma campanha de conscientização dos consumidores, para que haja mudança de hábitos para um consumo maior de negócios locais, dos arredores dos bairros onde vivem.

Site: movimentocompredobairro.com.br

Empresas que apoiam: Sebrae, Magalu, Stone, Embelleze, O Boticário, Malwee, Ambev

5. Compre Local

A plataforma funciona como um marketplace e está aberta para qualquer estabelecimento comercial e qualquer consumidor. Todos os interessados podem se cadastrar, inclusive aqueles que não possuem CNPJ. Para o consumidor, basta inserir o CEP ou a localização pelo dispositivo.

Site: cuidedopequenonegocio.com.br

Empresa que apoia: Stone

6. #EUAPOIO

Plataforma para empresas que não têm acesso a crédito nem operação digital ou suporte para pagamento online. Nela, é possível criar um site próprio e ter uma estrutura de marketing, gratuita, com artes para posts em redes sociais e uma landing page, para apresentar produtos e serviços. Para participar, não é necessário ter vínculo anterior com a fintech, basta inserir os dados do empreendedor, como nome, CPF e telefone.

Site: euapoio.com.br

Empresa que apoia: Nexoos

7. Facebook Cupons

O Facebook disponibilizou para comércios de todos os segmentos a opção de criar e divulgar seus cupons por meio de posts e stories no Facebook e no Instagram. As empresas que quiserem participar podem acessar o site do Impulsione com Facebook e escolher um dos parceiros de e-commerce como Loja Integrada, Nuvemshop e Cora para configurar o cupom. Assim que criado, o cupom também aparecerá em uma notificação no feed do Facebook para as pessoas que estão em um raio de até 15 km daquele estabelecimento. Outra novidade é o adesivo e o botão "pedir refeição" para stories e timeline no Instagram, que levam os consumidores direto para suas páginas nos aplicativos do UberEats e Rappi.

Site: facebook.com/business/boost/gift-cards

Empresa que apoia: Facebook

8. Gingo

A plataforma usa a tecnologia e o know how da Flores Online para conectar compradores e vendedores e mostrar comércios próximos para entregas locais. Os lojistas cadastram seus produtos e podem, se quiserem, ficar online para receber seus pedidos. Para o cliente, a vantagem é poder fazer a compra por meio de uma plataforma robusta de comércio eletrônico, em vez de ligar ou pedir pelo WhatsApp.

Site: gingo.com

Empresa que apoia: Grupo Flora

9. #JuntosPeloSeuNegócio

A iniciativa tem como objetivo criar um marketplace dentro do site Cartão Atacadão, com pequenos e microempreendedores para divulgar gratuitamente seus serviços e contatos. Para ter o próprio negócio dentro do site, o responsável precisa contar sobre o serviço que oferece, preenchendo o formulário oficial da campanha e aguardar a análise para o resultado. Já para o consumidor, basta acessar a plataforma e colocar cidade e Estado.

Site: cartaoatacadao.com.br/juntos-pelo-seu-negocio

Empresas em apoiam: Carrefour, Cartão Atacadão

10. Parceiro Magalu

A plataforma visa a digitalização de pequenos varejistas. Com o apoio do Sebrae, possui um canal para inclusão dos pequenos no canal do Magalu e também oferece cursos para capacitação. O espaço permite que o pequeno disponibilize seus produtos no site, no app e, futuramente, nas lojas Magalu - por intermédio do Mobile Vendas. Até 31 de julho deste ano, a empresa vai cobrar um percentual de 3,99% por venda, apenas para cobertura dos custos.

Site: parceiromagalu.com.br

Empresas que apoiam: Magalu e Sebrae

11. Pede aí com a Alelo

A campanha Pede Aí com a Alelo possui um site exclusivo para listar os estabelecimentos comerciais que aceitam seus cartões e que trabalham com delivery. O objetivo é consolidar, em um só lugar, as informações para que restaurantes, mercados, padarias, farmácias, pizzarias, hamburguerias, entre outros tipos de estabelecimentos, possam cadastrar e divulgar, gratuitamente, seus serviços e continuar atendendo seus clientes. Os usuários conseguem acessar as opções de estabelecimento que oferecem o serviço, filtrando por região, forma de pagamento ou perfil de comércio desejado.

Site: pedecomalelo.com.br

Empresa que apoia: Alelo

12. Pertinho de Casa

A campanha tem como público principal os produtores rurais e pequenos varejistas. É preciso que preencham de um cadastro no site, informando seu tipo de negócio e área de entrega. Para os consumidores interessados, basta colocar o endereço ou CEP e selecionar a categoria de estabelecimento que procura.

Site: pertinhodecasa.com.br

Empresas que apoiam: Faesp/Senar-SP, Sebrae-SP, Accenture, Facebook, PagSeguro, Vtex e Yami.

13. Push do Bem

A Claro envia notificações por push, baseadas em geolocalização, para seus clientes com sugestões de comércios e serviços disponíveis nos bairros. Os comerciantes que desejarem participar do “Push do Bem”, devem se cadastrar por meio do site.

Site: claro.pushdobem.com.br

Empresa que apoia: Claro

BARES E RESTAURANTES

14. Ajude um boteco

A plataforma permite que o consumidor escolha os botecos que quer ajudar por meio da compra de vouchers para consumir pós pandemia. O consumidor pode optar por voucher de R$ 25, R$ 50 ou R$100 e, a cada compra, a Bohemia custeará 20% do valor dos vouchers. Desta forma, vouchers de consumo de R$ 25 custam R$ 20, vouchers de R$ 50 custam R$ 40, e os de R$ 100 saem por R$ 80 para o consumidor.

Site: ajudeumbuteco.com.br

Empresa que apoia: Bohemia

15. Apoie um Restaurante

O movimento possui uma plataforma que disponibiliza mais de 100 mil vouchers que, além de restaurantes, também inclui bares, cafeterias e confeitarias. É possível que o consumidor compre um voucher com 50% de desconto, para consumo em um cenário de reabertura dos negócios.

Site: apoieumrestaurante.com.br

Empresas que apoiam: Stella Artois, ChefsClub, Stone, Nestlé, Nespresso

16. Brinde do Bem

A plataforma funciona como uma espécie de marketplace. Os donos de bares devem entrar, preencher o cadastro e criar gratuitamente uma campanha de arrecadação para seu bar. O consumidor, por sua vez, poderá escolher um estabelecimento e contribuir com os valores predefinidos: R$ 25, R$ 50, R$ 75 e R$ 100. A contribuição do consumidor é revertida em consumação, que pode ser resgatada no bar escolhido assim que as atividades forem normalizadas.

Site: brindedobem.com

Empresas que apoiam: Heineken e Abacashi

17. Gentileza Gera Gentileza

A campanha possui um mecanismo simples que permite a ajuda a bares e restaurantes por meio de vouchers. Todos os vales custam R$ 150 e os créditos podem ser usados a partir de outubro deste ano. É necessário fazer o download do aplicativo Start Play para acessar a plataforma.

Site: gggpelobrasil.org

Empresa que apoia: GGG Forbes

18. Menu da Boa Causa

A ideia da campanha é ajudar a arrecadar capital para abastecer o fluxo de caixa de 40 restaurantes do Rio e de São Paulo, mediante a venda antecipada de vouchers. A venda vai até 17 de maio de 2020, para uso até o fim deste ano. Os interessados devem acessar o site e adquirir um vale de R$ 50 para consumo futuro, e a Credicard dobra o valor. Assim, quando normalizado o comércio, os participantes terão direito ao consumo de R$ 100, sendo que o restaurante receberá os R$ 100 antecipadamente.

Site: menudaboacausa.com.br

Empresa que apoia: Credicard

19. Menu do Amanhã

A campanha tem o objetivo de auxiliar os pequenos empresários na área da gastronomia a venderem vouchers antecipados para seus clientes, com custo entre R$ 60 e R$ 200 - para gerar algum tipo de faturamento para esses estabelecimentos em um momento de queda no fluxo de caixa.

Site: loja.gaspaindica.com.br

Empresas que apoiam: Gaspa e Suflex

20. Quarentene-se

Por meio da plataforma da FoodPass são vendidos vouchers e cartões-presente de variados restaurantes, que não têm como obrigatoriedade fazer parte da rede Foodpass. Os vouchers e cartões-presente custam a partir de R$ 12 e poderão ser utilizados nos estabelecimentos participantes durante todo o ano, após o fim da quarentena. Como forma de engajar o público, quem fizer a compra receberá um valor de crédito superior ao pago quando for usufruir da recompensa, que pode ir de 10% a 20%.

Site: foodpass.com.br

Empresa que apoia: FoodPass

21. Sabores que amamos

O objetivo é colaborar com restaurantes de Fortaleza realizando a venda de vouchers de R$ 120 agora, para que os clientes possam utilizar posteriormente. O consumidor pode comprar um voucher de R$ 120 por R$ 90. O desconto de 25% é concedido por Minalba Premium e o valor do voucher será repassado integralmente ao restaurante. Para que as casas tenham tempo de restabelecer suas operações, a validade do voucher será de outubro/2020 a março/2021.

Site: saboresdacidade.com/saboresqueamamos

Empresa que apoia: Sabores da Cidade

BELEZA

22. Beleza Amiga

A campanha disponibiliza a compra de vouchers de R$ 50 em diferentes salões disponíveis na plataforma. O valor será abatido no valor final de serviços prestados por salões cadastrados quando eles reabrirem e podem ser utilizados até 31 de dezembro de 2020. Além disso, a consumidora que contribuir receberá cupom de desconto no valor de R$ 50 na compra de produtos das marcas L’Oréal Professionnel, Kérastase e Redken, no site, até o dia 30 de junho de 2020.

Site: belezaamiga.com.br

Empresas que apoiam: L'Oréal Produtos Profissionais, Trinks e Stone

23. Eu Ajudo meu Salão

Nesta plataforma, o consumidor pode comprar três opções de vouchers: R$ 50, R$ 100 e R$ 2000. Os valores serão abatidos do valor final de produtos adquiridos ou serviços prestados por salões de beleza cadastrados na retomada das atividades, podendo ser utilizados até dezembro de 2020.

Site: supportyoursalon.keune.com.br

Empresas que apoiam: Keune

MODA

24. Amaro Collective

A iniciativa possui uma plataforma de e-commerce para outras marcas de moda dentro do site da própria Amaro. O projeto busca utilizar o alcance e expertise de vendas online da empresa para apoiar outros empreendedores durante a pandemia, além de oferecer uma experiência de compra ainda melhor para as clientes.

Site: amaro.com/moda-feminina/amaro-collective

Empresa que apoia: Amaro

25. #ApoieoNegocioLocal

A iniciativa visa apoiar o negócio local no app, no site e nas redes sociais, disponibilizando para os parceiros o acesso a uma base de 13 milhões de clientes da Privalia. A campanha também oferece sua expertise em gestão de estoque para que os pequenos empreendedores possam manter o fluxo de caixa, além de estar aberta a auxiliar outras empresas que encontram dificuldade para escoar seus estoques. As marcas locais que tiverem interesse em participar da iniciativa podem entrar em contato pelo site ou no e-mail fornecedores@privalia.com.

Site: privalia.com.br

Empresa que apoia: Privalia

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus. Clique aqui.

* Estagiária sob a supervisão da editora do Estadão PME, Ana Paula Boni