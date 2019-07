Plataforma quer arrecadar investimentos para projetos de impacto social

Com o objetivo de democratizar o investimento em startups, a Vox Capital estreia nesta quarta-feira, 31, o Clube de Impacto, uma plataforma para atrair novos perfis de investidores para empresas com alto potencial de gerar impacto social e retorno financeiro.

Com aportes a partir de R$ 1 mil, a nova linha de negócios da Vox é resultado de um ano de estudos. “O Clube aproxima pessoas que querem fazer diferença nos negócios que podem transformar a realidade social do País. Nós investimos e convidamos outros investidores a fazer parte”, explica a gestora do Clube de Impacto, Gabriela Chagas.

Nessa espécie de crowdfunding (de investimento coletivo), a primeira oferta será para o negócio de impacto social Diaspora.Black, que funciona como um marketplace para turismo de propósito com foco na cultura negra. Para a Diaspora.Black, o investimento pretendido é de R$ 600 mil como capital-semente.

O investimento é feito totalmente online e as ofertas podem ser acessadas no site do projeto.