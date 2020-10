Pequenos e médios empresários têm descontos para comprar carro

Nem sempre o dono de uma pequena ou média empresa conhece vantagens importantes na hora de comprar um automóvel para utilizar no dia a dia de sua atividade profissional. Para atender o público PME, a Fiat realiza na Grande São Paulo a campanha institucional “Negócio na Certa Fiat”, para mostrar os vários benefícios na venda direta dos modelos da marca.

Empreendimentos como autoescolas, panificadoras, pequenas lojas de material de construção e delivery são beneficiados pelo canal de venda direta da Fiat. O produtor rural não foi esquecido e também pode desfrutar das vantagens de comprar um carro com desconto. “O cliente pessoa física adquire um veículo de acordo com seus desejos e motivações. Na venda direta para empresas, buscamos suprir as necessidades específicas de quem possui uma pequena ou média empresa. O faturamento ocorre diretamente da fábrica para o comprador final e os descontos são expressivos”, afirma Ricardo Gouveia, gerente regional da Fiat em São Paulo.

Media Certa

A linha Fiat possui o modelo na medida certa para cada aplicação. Ricardo Gouveia ressalta que têm direito aos benefícios da venda direta os clientes pessoa jurídica (PJ) com cadastro de CNPJ. “O processo de compra é simples e sem burocracia. Por intermédio do Banco Fiat, o cliente pode optar pelos planos de financiamentos voltados ao público PME. Um deles é o Plano Safra, no qual o produtor rural dá uma parte do valor do carro como entrada e depois programa um volume maior do pagamento na época da colheita. Assim, ele consegue encaixar melhor as parcelas de acordo com a sazonalidade de sua safra.

Para este mês de outubro, a campanha “Negocio na Certa Fiat” está com ofertas altamente vantajosas.

Confira alguns exemplos.

• Fiat Toro Endurance 1.8 Flex: de R$ 100.990 por R$ 84.832

• Fiat Fiorino 1.4 Flex: de R$ 70.990 por R$ 64.601

• Fiat Uno Attractive: a partir de R$ 44.055

• Fiat Mobi Easy 1.0: com versões a partir de R$ 37.431

Consulte condições em https://www.fiat.com.br/vendas-diretas.html

Mas não são apenas esses automóveis que podem ser adquiridos com preços mais baixos. Toda a linha Fiat está disponível ao público PME. O importante é que a Fiat tem muitas versões e modelos para cuidar das particularidades de cada negócio. “Seguramente, o Uno foi o carro que mais transportou escadas das empresas de telefonia no Brasil, um verdadeiro case de sucesso”, lembra Gouveia. “Hoje, a Toro também é uma opção de carro de trabalho do micro empresário e do produtor rural, durante a semana, e da família, no fim de semana.”

Ele ressalta que o segmento de automóveis de passeio – como os hatches Argo e Moby – igualmente revelam vocação comercial, com tarefas que podem incluir o deslocamento cotidiano de profissionais das empresas. “Somos parceiros dos pequenos e médios empresários e do produtor rural.

Vendas Diretas

A equipe de vendas diretas é um capítulo à parte na campanha “Negócio na Certa Fiat”. Para ajudar na escolha certa do carro zero-quilômetro conforme a atividade comercial, a Fiat conta com atendimento especializado dentro da rede de concessionárias, com condições especiais e preços diferenciados para clientes com CNPJ e produtores rurais. “Nosso departamento de vendas diretas tem alto nível de qualificação”, orgulha-se o gerente regional da Fiat. Para começo de conversa, os consultores dessa área recebem treinamento específico, diretamente relacionado ao perfil de empresários que irão atender.

Dessa forma, eles mostram total familiaridade a assuntos ligados às atividades de produtores rurais, público PCD (pessoa com deficiência), pequenos frotistas, taxistas, entre outros. “Muitos empresários relatam como e onde desejam crescer e os consultores reúnem todas as condições de ajudá-los na escolha do modelo apropriado”, diz.

No momento da aquisição de um veículo por venda direta, os consultores mostram para cada segmento de atividade qual é o carro ideal e passam todas as informações necessárias sobre condições de pagamento, parte técnica, manutenção e capacidade de carga. Tudo para que o cliente compre o automóvel adequado para se dar bem em seu negócio. São mais de 100 consultores preparados à disposição de pequenos e médios empresários em 32 concessionárias da Fiat na Grande São Paulo.

Para saber especificações mais detalhadas sobre os veículos da campanha “Negócio na Certa Fiat”, baixe o e-book e boas compras.