Pequena marca de roupas fitness plus size chega à Centauro

A Wonder Size, marca autoral de roupas fitness plus size criada e comandada por Amanda Momente e Marioli Oliveira, acaba de fechar uma parceria com a rede de varejo esportivo Centauro. Peças da coleção feminina atemporal da marca e parte da linha lançada com a influenciadora digital Ju Romano já estão disponíveis para a compra em sete lojas da Centauro: três na capital paulista, duas na cidade do Rio de Janeiro e duas em Porto Alegre. Também é possível comprar online e retirar o pedido no local.

“Essa é a única loja de grande varejo que tem uma legging do tamanho 66 para a venda”, afirma Marioli. Segundo ela, desde a reunião inicial com a diretoria da Centauro até as peças chegarem aos pontos de venda foram apenas dois meses. Além de reuniões com o objetivo de escolher os modelos ideais, as sócias da Wonder Size foram além.

“Tivemos reuniões sobre como promover o lançamento na internet, a melhor forma de abordar esse cliente e como é o comportamento da pessoa gorda na hora da compra”, conta ela.

As peças escolhidas para as lojas da Centauro são as mais “tecnológicas”, segundo Marioli. Algumas leggings, tops e bermudas são confeccionadas com o tecido emana, que, de acordo com a marca, ajuda o cliente a não reter líquido, promove controle térmico e não desgasta com o atrito. Cada loja da Centauro recebeu cerca de 150 peças da Wonder Size para a venda, e algumas peças já estão esgotadas.

Criada em 2017 com investimento de R$ 3 mil, a Wonder Size atende do tamanho 44 ao 66. A marca, que começou apenas com peças femininas, atualmente também trabalha com uma linha masculina. As peças podem ser adquiridas pelo e-commerce da marca ou ainda presencialmente, em um showrrom localizado na capital paulista.