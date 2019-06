Os cuidados na hora de comprar uma franquia

O sonho de ser dono do seu próprio negócio permeia a cabeça de muitos brasileiros. Em épocas de crise, é comum que setores tidos como mais estáveis, como o de franquias, apareçam como alternativas seguras para investimentos. No entanto, é preciso estar atento para algumas particularidades do segmento.

Para Marcus Rizzo, consultor e proprietário da Rizzo Franchise, o setor permanecerá crescendo. Porém, alerta: “Hoje, passamos por um processo de depuração. As operações mal estruturadas estão desaparecendo do mercado pela diminuição do consumo.”

Paulo Ancona, sócio-diretor da Ancona Consultoria, diz que houve um aumento do fechamento de franquias nos últimos anos, em decorrência das microfranquias.

“Por serem franquias muito baratas, muitos dos franqueadores não se preparam de forma plena para atender a rede de franquias, e o perfil dos franqueados muitas vezes também é de pessoas mal preparadas. Isso é algo que eu acho que o sistema tem que estar atento”, afirma Ancona.

Por outro lado, ele vê postitivamente o crescimento do número de multifranqueados, sejam eles multimarcas ou dentro de um mesmo setor. Para o consultor, isso simboliza a entrada no sistema de empresários que querem criar suas próprias redes de negócios, além de grupos de investidores, o que agregaria profissionalismo para as marcas e para o próprio segmento.

Dicas e cuidados:

Investimento: Quanto dinheiro você tem disponível para investir? É essencial ter o capital necessário para isso. Não acredite que você conseguirá depois. Não comece um negócio endividado

Familiaridade: Perceba se trabalhar com determinada franquia é, realmente, o que você deseja fazer. Partir para um negócio só com a expectativa de retorno financeiro pode não dar certo

Modismos: Não entre nos modismos (paletas mexicanas, cupcakes, gelateria, por exemplo), mas busque franquias com resultados sustentáveis. Pense que, pelo menos nos próximos dez anos, você trabalhará com isso todo dia

Investigação: Não se deixe enganar pelo discurso do mercado, que deseja vender a qualquer custo. Investigar antes de investir é essencial. Desconfie dos intermediários (corretores). Eles são movidos pelas comissões de venda da franquia

Treinamento: Pergunte sobre qual treinamento e suporte serão oferecidos. Você receberá instruções detalhadas e treinamento prático? Quais os manuais e outros materiais que você terá à sua disposição?

Circular de Oferta de Franquia: Exija a Circular de Oferta de Franquia (COF) e verifique nele a lista de todos os franqueados em operação e a lista de todos os que encerraram atividade no último ano

Converse: Analise as informações presentes na COF e converse com três a seis franqueados para checar se as informações presentes nela são verídicas

Veja os números: Olhe as planilhas de previsão de resultados (DREs - Demonstrativos de Resultados de Exercícios) e veja se os números são factíveis e se existe dinheiro para fluxo de caixa