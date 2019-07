Organização abre inscrições para acelerar negócios nas áreas de educação e empregabilidade

Estão abertas as inscrições para a primeira turma do Artemisia Lab Educação e Empregabilidade, programa de aceleração para startups que atuam nas duas áreas em qualquer região do Brasil. Criado pela Artemisia, organização de apoio ao empreendedorismo de impacto social, e com apoio da Potencia Ventures, 20 negócios em estágio inicial serão acelerados durante seis semanas. A participação em workshops presenciais e encontros onlines com mentores são parte da metodologia adotada no programa. Ao final, as três startups que mais se destacarem receberão capital semente de R$ 20 mil.

Para se inscrever, as empresas devem estar em estágio inicial (protótipos desenvolvidos já em processo de validação) e ter potencial de gerar impacto social em grande escala, com o objetivo de atender milhares de pessoas. O potencial de inovação dos setores proposto pelos negócios também é um dos critérios da seleção.

O programa tem como foco suprir deficiências específicas nas áreas de educação e empregabilidade. São elas:

Primeira infância: soluções que contribuam para o desenvolvimento de crianças com idade entre zero e 6 anos.

Educação experiencial: metodologias não tradicionais de educação, aprendizagem baseada em projetos, e/ou soluções que promovam trocas culturais ampliando horizontes de aprendizagem.

Desenvolvimento de competências do século XXI: que promovam o desenvolvimento de competências socioemocionais, trabalho em equipe, criatividade, flexibilidade e resiliência.

Formação em tecnologia: capacitação para o mercado de tecnologia como programação, desenvolvimento de sistemas, análise de dados.

Apoio a educadores: desenvolvimento e qualificação de educadores das instituições de ensino – desde creches até instituições de ensino superior.

Orientação e iniciação profissional: apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho e/ou no processo de escolha profissional.

Planejamento financeiro e financiamento educacional

Oportunidades profissionais: soluções de capacitação profissional que deem acesso a melhores salários e oportunidades de emprego.

Inovação e tecnologia: que promovam inovação na formação e qualificação de pessoas.

As inscrições estão abertas até o dia 5 de agosto e devem ser feitas pelo site www.artemisia.org.br/labeducacaoeempregabilidade.