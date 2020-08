Novo coworking público inclui cozinha profissional na zona sul de São Paulo

A partir da próxima segunda-feira, 17, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo inaugura a 6ª unidade de coworking da rede pública Teia, iniciativa que começou em maio de 2019 com a inauguração do Teia Taipas.

Localizado no Jardim Edite, na zona sul da capital paulista, o novo local inaugurado em meio à pandemia do novo coronavírus tem como foco os negócios no setor de alimentação. Isso porque o Teia Jardim Edite vem para agregar no projeto Cozinha Escola, programa de capacitação em gastronomia também idealizado pela Prefeitura.

O espaço conta com uma cozinha profissional de 120 m² que comporta em média 25 pessoas simultaneamente. Cozinheiras da cooperativa Misturas & Sabores, que já participam do programa Cozinha Escola, serão as primeiras residentes do local.

Seguindo conceito de dark kitchens (cozinhas "virtuais" compartilhadas usadas por empreendedores que vendem seus produtos apenas por encomenda ou delivery), a cozinha do Teia Jardim Edite poderá ser utilizada das 10h às 14h de segunda-feira a sexta-feira.

É preciso agendar horário para utilizar o local. Além da cozinha, computadores, internet e copa também fazem parte da estrutura do espaço.

O último coworking da rede Teia inaugurado foi o Teia Parelheiros, em fevereiro deste ano. Com a pandemia, todas as unidades da rede Teia estão fechadas - a cozinha do Teia Jardim Judite será usada de forma agendada (leia mais abaixo).

A programação de eventos e workshops de cada uma continua sendo realizada, mas agora de forma online. Veja a programação de cada espaço aqui.

Confira todas as unidades da rede Teia

Teia Taipas

Endereço: Rua Diógenes Dourado, 101 – Cohab

Contato: teia.taipas@adesampa.com.br

Teia Santo Amaro

Endereço: Praça Salim Farah Maluf, s/n – Santo Amaro

Contato: teia.santoamaro@adesampa.com.br

Obs: Essa unidade está instalada dentro do Centro de Cidadania da Mulher. Por esse motivo, será de uso exclusivo do público feminino.

Teia Centro

Endereço: R. Dr. Bráulio Gomes, 125 – Centro Histórico de São Paulo

Contato: teia.centro@adesampa.com.br

Teia Cidade Tiradentes

Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6.900

Contato: teia.cidadetiradentes@adesampa.com.br

Teia Parelheiros

Endereço: Estrada da Colonia, 2.500

Contato: teia.parelheiros@adesampa.com.br

Teia Jardim Edite

Endereço: R. Charles Coulomb, 120

É preciso agendar o uso da cozinha neste link