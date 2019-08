Telefonia Móvel: Nextel segue na liderança

O segmento de telefonia móvel foi liderado mais uma vez pela Nextel, que obteve 55 pontos no índice de aprovação entre PMEs, que neste ano valorizaram mais o atendimento ao cliente – 49% dos entrevistados disseram que o relacionamento é importante em 2019, enquanto esse número foi de 37% em 2018. Para Pedro Arakawa, diretor executivo de Marketing, Vendas e Satisfação dos Cliente da Nextel, este retorno é fundamental. “Cuidar bem desses clientes, para nós, é questão de honra. Para essas pessoas, o celular é a principal plataforma de acesso à informação e de gestão.”

A qualidade dos produtos, entretanto, ainda é o carro-chefe para os PMEs e a Nextel tem ofertas voltadas para eles. “Todos os nossos planos são simples e com internet sem bloqueio, já que eles não podem ficar desconectados. Aliás, a internet é cada vez mais fundamental para esse público e uma conta sem surpresas ao fim do mês faz toda a diferença para quem está empreendendo”, diz Arakawa.

TIM tem variação positiva

A TIM alcançou a segunda posição, com 51 pontos, e foi a única empresa com variação positiva em 2019. Rafael Marquez, diretor de Marketing para o segmento corporativo da empresa, afirma que a TIM “tem procurado oferecer serviços específicos para esses empresários, como a possibilidade de colocar um ramal em uma linha de celular”. O diretor avalia ainda que a cobertura 4G também é relevante para o resultado.

Marquez diz que a prioridade da empresa é ser vista no mercado como mais do que apenas uma fornecedora de serviços de telefonia. A TIM pretende ser uma parceira de negócios. Um exemplo dessa atitude, explica o executivo, é ajudar os PMEs a colocarem seus arquivos online, algo que nem todos os empresários sabem como fazer.

A companhia mantém parcerias com outras empresas que são fornecedoras de armazenamento em nuvem. “Os empresários estão cada vez mais conectados e essas ferramentas podem trazer ganhos de eficiência”, acredita. Outro serviço que pode ser útil a esse segmento, na avaliação de Marquez, é a gestão remota, que permite acompanhar os processos a distância.

Vivo quer crescer com 5G

A Vivo caiu uma posição no ranking, aparecendo em terceiro lugar em 2019, com 42 pontos no índice de satisfação do Escolha PME. O vice-presidente B2B da Vivo, Alex Salgado, afirma que a estratégia da empresa para satisfazer melhor as pequenas e médias empresas passa pela tecnologia 5G, que promete velocidades de download muito mais rápidas do que as atuais, em celulares e outros dispositivos móveis, e deve ser implementada em breve no País.

“Já estamos preparando nossa rede para a chegada do 5G, cujo leilão de frequências deve ocorrer no início do próximo ano”, afirma Salgado. De acordo com o executivo, a implementação da estrutura agora depende mais do governo, que precisa confirmar o calendário das licitações.

Salgado também menciona o atendimento exclusivo às PMEs como um dos diferenciais da operadora. “Nos preocupamos em democratizar soluções em tecnologia para o setor através de nosso canal de relacionamento”, diz. Esse canal conta com milhares de vendedores e recebe mais de dois milhões de acessos por mês (tanto por telefone quanto pela internet) apenas de pequenas empresas.