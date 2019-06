Na odontologia, aumenta busca por estética

As franquias de serviços odontológicos estão em alta. Vanessa Bretas, da Associação Brasileira de Franchising (ABF), atribui o crescimento a uma maior preocupação da população com a estética.

A dentista Tatiana Machado, dona de três unidades da Sorridents na capital paulista, concorda. Se antes esses serviços eram procurados apenas em momentos mais extremos, agora, a intenção, em grande parte das vezes, é deixar os sorrisos mais bonito.

“Os tratamentos, hoje, estão mais voltados à estética do que contra a dor”, afirma.

Tatiana abriu a primeira unidade da franquia há quinze anos. A identificação que acabou desenvolvendo com os serviços de estética levou a profissional a abrir uma unidade da GiOlaser, que é parte do mesmo grupo que controla a Sorridents. A rede prevê, para dezembro, o lançamento de um aplicativo que permitirá consultas virtuais.

Pelo mecanismo, será possível que o paciente tenha uma câmera intraoral com conexão ao aplicativo. Com isso, haverá um canal de comunicação entre o cliente e o dentista. A franquia informa que o projeto está em processo de patente.

Franquias de serviços odontológicos de estética ganharam um incentivo a mais em fevereiro. Uma resolução do Conselho Federal de Odontologia (CFO) agora reconhece a “harmonização orofacial” como uma especialidade dos dentistas. A resolução permite aos odontologistas trabalharem com procedimentos com a toxina botulínica e preenchedores faciais na região “orofacial”. O objetivo é integrar estética do rosto com a boca.

A Odontocompany, rede de franquias do dentista Paulo Zahar, está entre as beneficiadas. “Hoje, aproximadamente 26% do nosso faturamento vem de estética”, afirma Zahar. “É um número expressivo e continua crescendo.”

A rede tem um contrato com a Alergan, empresa detentora da marca Botox. Como são especialistas nos aspectos faciais, os dentistas podem realizar esse tipo de procedimento estético.

Entre outros serviços que são oferecidos em franquias deste tipo, estão as chamadas lentes de contato odontológicas, alinhamentos dentários, clareamentos e preenchedores.