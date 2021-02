Mulheres Inovadoras: entidade abre inscrições para acelerar startups

A Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep), ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), está com inscrições abertas para a segunda edição do Programa Mulheres Inovadoras. Nesta nova chamada, a Finep irá selecionar até 30 startups mais inovadoras, lideradas por mulheres, para um programa de aceleração; e até 10 startups para receber o Prêmio Mulheres Inovadoras, no valor de R$ 100 mil cada uma.

As interessadas têm até o dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, para se candidatar no site da financiadora.

Algumas novidades foram incluídas nesta nova edição. Agora, as empresas candidatas ao edital vão concorrer regionalmente. Assim, serão selecionadas seis de cada uma das cinco regiões do Brasil. Dessas, duas startups de cada região receberão o prêmio em dinheiro.

Cada uma das regiões trabalhará com dois temas prioritários, envolvendo um conjunto de inovações nos setores de competitividade produtiva e qualidade de vida, para a apresentação das propostas. No momento da inscrição, a startup deverá optar por um dos temas da região onde está localizada.

Poderão se candidatar ao prêmio empresas de base tecnológica com alto potencial de crescimento, que sejam inovadoras e trabalhem em condições de incerteza, com modelo de negócio capaz de resolver um problema real.

É necessário, ainda, ter pelo menos uma mulher entre seus empreendedores, em função executiva ou gerencial. As 30 startups selecionadas para aceleração passarão por mentorias especializadas, suporte e acompanhamento por profissionais do mercado.

Segundo a CEO da ImunoTera Soluções Terapêuticas, Luana Raposo de Melo, uma das startups vencedoras da primeira edição do programa, o crescimento da empresa foi muito maior do que o esperado.

"Foi uma grande felicidade para nós, mas também bastante desafiador. Passamos por um processo de aceleração onde tivemos que aprofundar em conhecimentos da área de marketing e, principalmente, financeira, de forma a mostrar que o nosso negócio vale a pena não só para o paciente, mas também para o investidor."

De acordo com o diretor Financeiro, de Crédito e Captação, Adriano Lattarulo, "o programa Mulheres Inovadoras é uma iniciativa fundamental da Finep e do MCTI para estimular a representatividade feminina no empreendedorismo nacional".

