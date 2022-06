Flexibilidade e extensão do Pronampe deixam MPEs otimistas com negócios

Os donos de micro e pequenas empresas seguem otimistas com o rumo dos negócios, tendo em vista a maior flexibilidade quanto à circulação de pessoas, o que abre portas para movimentar a economia. De acordo com a Sondagem Econômica das Micro e Pequenas Empresas, realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o índice de confiança dos empreendedores avançou pelo quarto mês consecutivo e atingiu 98,9 pontos em maio, nível mais alto desde outubro de 2021. O incremento foi de 1,8 ponto.

A avaliação positiva foi identificada nos três setores pesquisados - comércio, serviços e indústria -, sendo que este último obteve evolução tímida e se manteve em patamar neutro. Carlos Melles, presidente do Sebrae, aponta alguns motivos para essa contínua confiança.

Leia Também Licenciamentos de grandes marcas ajudam PMEs a atingir novos mercados

"O ânimo dos empresários desse segmento foi influenciado tanto pela situação atual quanto pelas expectativas de curto prazo. A não obrigatoriedade do uso das máscaras e do certificado da vacinação gera uma maior circulação das pessoas. Além disso, pesou nesse resultado também a prorrogação do Pronampe, que tem a intenção de gerar crédito para recuperação das MPE", diz.

No final de abril, o Senado aprovou a versão final de um projeto que alterava as regras do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e permitia a extensão do financiamento até 2024. A iniciativa foi lançada durante a pandemia de covid-19 para socorrer pequenos negócios afetados pela crise econômica com o fechamento dos estabelecimentos. A medida acabou tornando-se permanente em seguida.

Já a flexibilidade para circulação nas ruas e medidas de proteção contra a covid-19 começou antes em diferentes Estados. Em São Paulo, por exemplo, o uso de máscara facial deixou de ser obrigatório ao ar livre em dezembro. Em março deste ano, a medida progrediu para ambientes fechados, o que especialistas consideraram como uma decisão precoce por parte do governo estadual. As medidas mais brandas foram acompanhadas de um aumento no número de casos e mortes pelo novo coronavírus, somada à queda no ritmo da vacinação.

Confiança nos negócios

O melhor desempenho nas vendas de maio, principalmente no comércio, também contribuiu para a boa perspectiva do empresariado. O setor foi impulsionado pelos segmentos de veículos, motos e peças e, no geral, ficou com um índice de 91,4 pontos. No ramo de serviços o índice teve um incremento pelo terceiro mês consecutivo, puxado principalmente por transporte. Já a indústria se manteve em patamar neutro ao subir 0,3 ponto.

Melles indica que o recém-lançado programa do governo federal, batizado de Crédito Brasil Empreendedor, deve impulsionar a confiança dos pequenos empreendedores nos próximos meses. O pacote de crédito tem o objetivo de renovar em R$ 87 bilhões as linhas de empréstimos para microempreendedores individuais (MEIs), micro, pequenas e médias empresas.

"Mesmo com esse cenário de melhora no ânimo por parte das empresas, a parcimônia tem sempre que prevalecer, já que ainda enfrentamos problemas conjunturais, como a escassez de insumos, prognósticos de alta de inflação e taxas de juros", destaca o presidente do Sebrae.

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo.