Megaevento de startups reúne palestras e mentorias para pequenos

Com o objetivo de fomentar o ambiente da inovação no Brasil, a Associação Brasileira de Startups (Abstartups) realiza nos dias 28 e 29 de novembro a 6ª edição da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, considerado o maior evento latino-americano voltado para startups.

O CASE 2019 vai reunir grandes nomes do empreendedorismo para compartilhar suas histórias e quatro arenas de conteúdo voltadas para os principais áreas que formam uma startup: hacker (desenvolvedores e tecnologia), hipster (design, UX e produto), hustler (vendas e customer success) e hyper (marketing e growth hacking).

Voltada para os pequenos empreendedores, as arenas contarão com rodadas de mentorias para iniciantes, além de palestras sobre como fazer pitch e conquistar investimentos. “Hoje, as startups e o ecossistema deixaram de ser uma promessa, tornando-se a realidade do presente. Este é o momento de tomar consciência dos nossos próprios feitos e, mais importante, de não se acomodar”, diz o diretor executivo da Abstartups, Rafael Ribeiro.

Com a expectativa de receber em torno de 10 mil participantes no Transamérica Expo Center, em São Paulo, a conferência também conta com mais de 60 startups expositoras e cinco palcos com palestras simultâneas.

Entre os palestrantes estão nomes como o cofundador do Wikipedia Jimmy Walles; a head of growth marketing na SEMrush, Anna Lebedeva; Eric Santos, CEO plataforma de marketing digital RD Station; André Street, cofundador da startup de processamento de cartões Stone; Rony Meisler, fundador e CEO da marca de roupas carioca Reserva; a cofundadora da empresa especializada em investimento imobiliário MAYA Capital Lara Lemann; o CEO da Kick Ventures, Rodrigo Quinalha; o corporate venture officer da Redpoint eventures, Flávio Pripas; e o sócio do grupo argentino KaSZek Ventures Santiago Fossatti.

Para conferir todos os palestrantes e a programação completa, acesse o site do CASE 2019. Os ingressos, que estão já no último lote, custam a partir de R$ 797 (para os dois dias, das 10h às 20h) e podem ser adquiridos no site do Sympla.