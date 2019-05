Marketing para atrair consumidores modernos deve ser claro e ágil

Por Adriano Augusto Campos, consultor do Sebrae-SP

Um conjunto de ações de marketing pode ser útil para se relacionar. Para cada negócio, segmento e objetivo, é preciso direcionar esforços, mesmo assim seguem algumas ações gerais interessantes:

- Possuir identificação visual profissional (nome, logomarca, cores, fachada, ambientação/decoração do ponto de venda, uniformização da equipe de atendimento, etc).

- Atendimento de alto nível em todos os canais (presencial, telefone, WhatsApp, redes sociais, etc). Importante estar presente e disponível no mundo digital.

- Apresentação profissional de seus produtos: fotos e vídeos de alta qualidade, além de descrição detalhada e convidativa de seus aspectos técnicos.

- Elaborar e compartilhar conteúdo relevante e útil para o mercado sobre os produtos/serviços, mas principalmente sobre temas não necessariamente relacionados ao seu portfólio.

- Se possível, oferecer serviços/atendimentos adicionais como complemento, por exemplo: garantia estendida, atendimento de urgência, check-up preventivo.

- Importante ter cadastro de clientes atualizado para planejar ações de comunicação e fidelização.

- Realizar parcerias e fazer uso da sua rede de relacionamento.

Importante lembrar que nem sempre as ações de marketing digital geram vendas imediatas, porém podem ser excelentes para outros tipos de conversão, como inscrições, consultas, download de conteúdo, compartilhamento de informações, manutenção do relacionamento, entre outros.

Com a internet e as redes sociais, o impacto da opinião do cliente sobre o produto ou serviço é muito superior ao que estávamos acostumados. Se por um por um lado isso é bastante benéfico para as empresas competentes e que respeitam o cliente, por outro pode causar impactos negativos irremediáveis em negócios pouco preparados ou com falhas em seus processos de atendimento, logísticos e de comunicação.

Hoje em dia o consumidor tem muitos canais de comunicação para demonstrar sua insatisfação e ele pode se tornar um grande influenciador através de uma espécie de marketing boca a boca digital.

As empresas devem monitorar as menções às suas marcas e tomar medidas imediatas frente a citações negativas, entrando em contato com o cliente, solucionando o impasse e deixando pública a medida que foi tomada para que todos saibam. O cliente valoriza marcas que corrigem suas falhas e jogam limpo com o mercado.

