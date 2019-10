Mães empreendedoras criam campanha para impulsionar vendas no Natal

Criado como um braço da startup Maternativa (responsável pela elaboração de feiras de empreendedorismo e consultorias em empresas com foco em sustentabilidade da carreira e empresas de mulheres que são mães), o Maternashop lançou na última semana a campanha ‘Compre de uma Mãe’.

Hospedado no Facebook, o Maternashop funciona como um clube de descontos e reúne 22 mil participantes. Com a campanha, a rede busca dar visibilidade aos negócios criados por mães e assim proporcionar oportunidade de aumento das vendas neste período do ano, tendo como foco as compras de Natal.

Além da campanha, as moderadoras do Maternashop criaram uma camiseta com os dizeres ‘Compre de uma Mãe’. A peça já está à venda na loja online Minitees por R$ 60 (adulto) ou R$ 40 (infantil). A renda será revertida para a manutenção da rede.