Locadora de Automóvel: Categoria está mais disputada

Criar um portfólio de produtos que caiba no orçamento dos PMEs e atenda às suas necessidades é uma das apostas da Movida, que voltou a assumir a liderança entre as locadoras de automóvel nesta edição do Escolha PME, com 67 pontos, depois de ter ficado em segundo lugar em 2018. “O empresário está bem mais exigente e informado porque o mercado de mobilidade tem crescido muito rápido e a concorrência, também. Temos preparado nosso time comercial para realizar melhores atendimentos, indicando produtos mais alinhados com a expectativa desse público", explica o diretor executivo de Rent a Car da Movida, Jamyl Jarrus Junior.

Em segundo lugar no ranking está a Localiza Hertz – que caiu de 79 pontos para 59 em 2019 –, mas permanece bem à frente entre as empresas mencionadas como objeto de desejo, com 67%, seguida pela Unidas (8%). Fechando o ranking, a Rentcars.com aparece na terceira posição em satisfação, com 51 pontos, e objeto de desejo (4%).

Movida tem núcleo para PMEs

Serviços (62%) e atendimento (61%) foram apontados como fatores decisivos pelas pequenas e médias empresas na hora de escolher sua fornecedora de locação de automóveis. No desdobramento desses critérios, o portfólio de serviços, a boa qualidade do produto, a agilidade no atendimento e o respeito ao cliente aparecem entre os itens mais valorizados pelo segmento.

Desde 2006 no mercado, a Movida adota como estratégias a renovação contínua da frota e o foco no relacionamento com o cliente para se destacar da concorrência.

Percebendo a importância do público corporativo, a locadora criou há dois anos um núcleo para atender esse setor e investe em seu programa de fidelidade, o Movida Move Você, que permite a troca de pontos por serviços como motorista executivo bilíngue e cadeirinha de bebê nas locações.

“Percebemos que mais do que entrar numa discussão sobre preço, era preciso passar para esse pequeno e médio um atendimento de qualidade, pois eles não estavam acostumados a ter uma personificação do atendimento tão forte”, afirma o diretor executivo de Rent a Car da Movida, Jamyl Jarrus Junior.

Localiza simplifica burocracia

A Localiza Hertz, segunda colocada em satisfação, tem se aproximado dos pequenos empresários para mostrar que a cultura do aluguel e do compartilhamento de veículos pode ser uma alternativa rentável. A companhia também vem desenvolvendo uma série de soluções digitais para diminuir o tempo de permanência dos clientes na loja e garantir uma melhor experiência.

“Hoje o cliente consegue retirar o carro pelo smartphone e chega à loja sem passar no balcão. O pagamento também é feito de forma eletrônica. Trabalhamos para que o tempo desse pequeno e médio empresário seja totalmente voltado para o negócio dele”, explica o diretor de Vendas da locadora, Paulo Henrique Pires.

Satisfação do cliente também é o foco da Rentcars.com, principal site de comparação de preços e locação de veículos da América Latina. “Nossa proposta é ter um comparador de preço e qualidade, em que o cliente compara todas as locadoras com base nas avaliações dos próprios clientes. Isso contribui para que ele faça uma escolha melhor e, como nós intermediamos esse processo, garantimos a locação”, diz o diretor de Operações da empresa, Michel Rocha.