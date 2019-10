Livro analisa potencial da diversidade para os negócios

Uma coletânea de histórias de empreendedores brasileiros e internacionais que têm a diversidade como pilar de seus negócios é o coração da obra Oportunidades Invisíveis. O título é de autoria de Paulo Rogério Nunes, um dos fundadores da aceleradora Vale do Dendê (que investe em startups da economia criativa criadas na cidade de Salvador).

Além de ilustrar como a diversidade é uma tendência positiva e irreversível no mundo dos negócios, Nunes mostra que ela não apenas gera impacto social e visibilidade para a empresa, mas principalmente lucro.

Entre os casos citados pelo autor, estão uma plataforma de turismo focada no mercado afro e na comunidade LGBTI+, uma rádio online que insere artistas indígenas no mercado da música e um aplicativo de transporte dedicado exclusivamente para motoristas e passageiras mulheres.

Publicado pela Matrix Editora, o livro já está à venda nas livrarias do Brasil (144 páginas; R$ 31). Em São Paulo, terá noite de lançamento no dia 5 de novembro, às 19h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073).