Instituto oferece capacitação em beleza para mulheres empreendedoras

O setor de beleza sofreu grande impacto da pandemia com as restrições que impediam a abertura de salões. A queda de faturamento chegou a 89% no começo da crise e teve leve retomada no início deste ano, segundo pesquisas do Sebrae em parceria com a FGV. Ainda assim, o País registrou 1,2 milhão de empresas formalizadas no ramo somente em 2020 e a expectativa é que os ganhos melhorem nesse segundo semestre.

Para ajudar mulheres nesse caminho, o Instituto Grupo Boticário está com inscrições abertas para um programa de capacitação gratuito na área de embelezamento. O público-alvo são mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica que têm o setor de beleza como principal fonte de renda. As incrições vão até 13 de outubro, neste link, e as aulas online têm início no dia 18 do mesmo mês. A seleção será feita conforme critérios que avaliam informações como renda, escolaridade, raça e gênero.

Chamado de Empreendedoras da Beleza, a iniciativa oferece cursos profissionalizantes em maquiagem, unhas e vendas, com carga de 20 horas. As aulas serão ministradas em parceria com a Escola Madre, especializadaa nesse setor. Há também um módulo voltado a desenvolvimento pessoal (16 horas) e a possibilidade de especialização em empreendedorismo (16 horas) para aquelas que tiverem bom desemprenho e se interessarem em abrir o próprio negócio, ambos facilitados pela escola Conquer.

A capacitação prevê quatro horas semanais de dedicação para completar os módulos dentro dos prazos que serão informados. Ao final de cada um, as participantes vão realizar avaliações para verificar a aplicação do conhecimento. É preciso atingir um aproveitamento de 70% do módulo para obter o certificado.

O programa Empreendedoras da Beleza teve início em setembro do ano passado com o objetivo de impactar 30 mil mulheres até 2023 - já foram 11 mil. O projeto integra os compromissos socioambientais do Grupo Boticário, que estabeleceu uma agenda de mundanças até 2030.

