Inscrições para programa de empreendedorismo feminino vão até dia 26

As brasileiras que possuem uma pequena empresa de no mínimo 2 anos têm até o dia 26 de setembro para se inscreverem no programa Academia Para Mulheres Empreendedoras (AWE) para um curso de capacitação que visa fortalecer os negócios.

A iniciativa, que está na sua segunda edição, vem do Departamento de Estado dos Estados Unidos e vai selecionar 90 candidatas entre 25 e 55 anos que tenham alguma experiência de gestão de pessoas dentro de suas empresas, que pode variar de 2 a 5 funcionários, mesmo que sejam contratos temporários.

O currículo “10.000 Mulheres” estará disponível na plataforma Coursera e será complementado por sessões on-line coordenadas por especialistas. Mulheres do País todo podem se candidatar e não precisam ter o inglês fluente, as aulas serão em português.

Cronograma semanal

Cerca de 3-4 horas para fazer cada um dos 10 módulos do curso ‘10.000 Mulheres’.

2 horas para participação no encontro online com outras empreendedoras – dia e horário a serem definidos.

Cerca de 1 hora para o encontro semanal com o(a) mentor(a)

Para mais informações, acesse o site: https://maisunidos.org/awebrasil/