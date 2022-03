Inovação nos negócios é foco de congresso gratuito de Sebrae e CNI

O que uma empresa de assinaturas digitais, uma fábrica de sorvetes e uma gestora de resíduos têm em comum? Para melhorar a capacidade produtiva ou para valorizar a agroecologia local, todas elas trocaram o lugar-comum e investiram em inovação. Pequenas e médias empresas que modernizam o empreendedorismo costumam construir relevância e dão um passo fundamental para galgar competitividade.

Especializada em assinatura digital e com quase 200 clientes em todo o País, a amapaense Assinadoc é um exemplo disso, tendo como principal objetivo automatizar processos burocráticos. A startup é uma das convidadas do 9º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, que vai acontecer nos dias 9 a 10 de março, em formato híbrido (leia mais abaixo), realizado pelo Sebrae e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A empresa irá ilustrar como a inovação tem impulsionado pequenos e médios negócios e assegurado sua competitividade no mercado.

Outro exemplo com DNA inovador que será usado como case no evento é a Oficina do Sorvete, com sede em Foz do Iguaçu (PR). A empresa criou uma linha de sorvetes km zero - alimentos produzidos apenas com ingredientes de origem local - com frutas nativas do Parque Nacional do Iguaçu. A Oficina do Sorvete aproveitou a oportunidade para conectar o turista que visita a cidade à biodiversidade da terra das cataratas criando uma demanda maior para produtores rurais que cultivam essas frutas nativas ameaçadas de extinção.

Também de olho nesse nicho de desenvolvimento sustentável, a TrashIn tem se destacado por projetos de logística reversa, destinado a atender outras empresas. A startup, que também participará do evento, projeta coletores personalizados para diversos tipos de resíduos e os devolve à cadeia produtiva, promovendo um impacto socioambiental positivo. Um dos exemplos é o projeto realizado em parceria com a Havaianas, que dá um destino adequado às sandálias descartadas pelo público. Só em 2021, seu faturamento foi quatro vezes o do ano anterior.

As empresas citadas, ao lado de outros negócios inovadores, foram selecionadas para expor seus cases durante o congresso. O evento ocorrerá nos dias 9 e 10 de março, das 8h30 às 18h. Após dois anos sem o congresso, a nona edição será realizada em formato híbrido e espera receber ao menos 10 mil pessoas em acesso via plataforma virtual. As inscrições podem ser feitas aqui. No formato presencial, o evento terá restrição para mil convidados, no WTC Events Center, em São Paulo.

A programação reunirá lideranças de empresas de variados portes, com cases distribuídos em sete painéis abertos ao público e programação exclusiva na arena virtual. No palco central, as principais referências em inovação no Brasil e no mundo irão participar de palestras e debates.

Lounges montados por Sebrae, Senai, Sesi, IEL e CNI irão oferecer workshops, sessões privativas com palestrantes e mentoria com líderes. Além disso, os participantes terão um espaço virtual exclusivo para praticar o networking com outros empreendedores em reuniões agendadas via plataforma virtual do congresso.

Ao lado de outras 14 empresas, a Assinadoc e a Trashin foram selecionadas para participar presencialmente como expositores no espaço Startups. Quem for participar de forma virtual poderá passear virtualmente pelo espaço em 3D.

Um dia antes de ter início o congresso, o Sebrae e a CNI entregam o Prêmio Nacional de Inovação 2021/2022, que premiará os destaques em inovação do último ano, entre pequenas, médias e grandes empresas. Todas as instituições inscritas receberão um relatório personalizado com feedbacks, identificação de pontos fortes e oportunidades de melhorias. A Oficina do Sorvete, citada no começo deste texto, está entre as finalistas na categoria Inovação em Sustentabilidade para pequenos negócios. A premiação acontecerá no dia 8 de março às 19h, com transmissão ao vivo.