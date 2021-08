Especialista em PME no Facebook fala como alavancar negócio nas redes sociais; participe

Para você que quer destacar o seu negócio nas redes sociais e não sabe por onde começar ou não consegue potencializar a sua estratégia, o Estadão Carreira e Empreendedorismo promoverá na próxima quinta-feira, 2, às 15h, um bate-papo gratuito com Leo Bonoli, head de Marketing para Pequenas Empresas do Facebook na América Latina.

Importantes aliadas dos empreendedores e profissionais autônomos, as redes sociais funcionam como vitrines 24h e são ótimas oportunidades para conquistar clientes e ampliar a visibilidade no mercado. Mas com tantas plataformas e ferramentas disponíveis, é comum haver dúvidas sobre como gerir o negócio online.

Na conversa, Leo Bonoli dará dicas para aproveitar ao máximo as ferramentas do Facebook, do Instagram e do Whatsapp, a partir de dúvidas dos leitores. Para participar, basta entrar gratuitamente no grupo de discussão do Estadão no Telegram digitando @gruposuacarreira na busca do aplicativo ou clicando neste link.

Para ter a sua pergunta respondida pelo especialista, é preciso enviá-la até as 22h desta terça-feira, 31, no próprio grupo do Telegram, nas redes sociais do Estadão Carreira e Empreendedorismo ou pelo email pme@estadao.com.

