Fórum online com 100 palestrantes mira mulheres empreendedoras

A Rede Mulher Empreendedora realizará nos dias 5 e 6 de novembro o 9° Fórum RME, com formato online e gratuito. O evento contará com 100 palestrantes divididos em três canais diferentes e tem como foco principal abordar a autonomia econômica do negócio.

De acordo com as pesquisas realizadas pelo Instituto RME, aproximadamente 47% dos homens se sentem seguros com a gestão financeira de seus negócios, ao mesmo tempo que esta é uma realidade para apenas 28% das mulheres.

Para Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, é fundamental colocar a gestão em foco e começar a romper com os vieses inconscientes. “A construção social, que sempre colocou o território do dinheiro como o território dos homens, faz com que as mulheres se sintam menos confiantes nessa relação com o dinheiro”, aponta.

A solução, para ela, é trazer representatividade e tratar o assunto como algo natural e do cotidiano de todos. “Fazemos questão de colocar a representatividade para que a mulher olhe e fale: tem mulheres falando sobre finanças, investimentos, investidores-anjo. Não é algo que se deve falar só nesses eventos específicos”, diz Ana. “Precisamos desmistificar que essa questão é muito difícil. É uma construção que os próprios homens fizeram. Mas é simples, nós já fazemos no dia a dia.”

Uma das novidades no fórum (inscrições pelo site do evento) é que as mentorias serão coletivas e divididas por temática de interesse, diferentemente das edições anteriores que eram individuais e as empreendedoras não podiam escolher a especialidade da mentora. Outra mudança é nos estandes de patrocinadores, que passarão a oferecer conteúdo prático.

Além disso, o evento terá o Prêmio Fórum RME, um concurso de pitch, que vai premiar empreendedoras que tiverem os melhores e mais votados vídeos - que podem ser vistos no canal no YouTube.

O palco principal, a Trilha Empreendedora, a Sala do Google e o espaço de estandes continuarão existindo com esses nomes e a própria dinâmica, como acontecia no modelo presencial. No palco (ou canal) principal, será trabalhado o tema "Conquistando a Autonomia Econômica do Seu Negócio".

Já na Trilha Empreendedora será um dia dedicado para quem quer começar a empreender e um dia focado em quem busca crescer. Enquanto na arena de marketing e vendas o objetivo será abordar um conteúdo prático para vender no digital, tendo a oportunidade de abrir um e-commerce de forma gratuita na Sala do Google.

Para as empreendedoras que estão há mais tempo na caminhada e que são inscritas no programa RME Conecta, durante o Fórum acontecerá a 4ª Rodada de Negócios, que vai reunir 16 empresas de grande porte para comprar produtos e serviços das empreendedoras, entre elas, Gerdau, P&G, Bracell, Cummins, Veirano, Google, J&J, Suzano, Continental, Kimberly-Clark, GH FLY Network, Empresa Grupo Levvo, KPMG, MCM Brand Group, Movile e BMS.

