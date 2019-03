Fique de olho: programas de aceleração e mentoria com inscrições abertas

brMalls e Endeavor promovem programa gratuito de mentoria

Estão abertas as inscrições para pequenas empresas do varejo de todo o País participarem do brMalls Partners, programa gratuito de mentoria promovido pela brMalls (empresa integrada de shoppings centers do Brasil) e pela Endeavor.

Esta é a segunda edição do projeto, que visa identificar os principais problemas de lojistas e, assim, apontar melhorias e soluções ao empreendedor. Especialistas e consultores das duas entidades acompanharão 15 selecionados durante sete meses, com conversas coletivas e também individuais.

Para se inscrever, é preciso estar entre estas 11 áreas do varejo: alimentação, bem-estar e lazer, atividades infantis, vestuário, saúde, decoração, educação, economia colaborativa, serviços, showroom e entretenimento. As inscrições podem ser feitas, até o dia 19 de abril, pelo site www.endeavor.org.br/scaleup/brmallspartners .

Telefonica apoia ideias de jovens empreendedores

O programa Pense Grande, iniciativa da Fundação Telefonica Vivo encerra o prazo para inscrições nesta quinta-feira, 28. O programa de incubação conta com capacitação, mentoria, encontros presenciais e apoio financeiro. Para se inscrever, é preciso que o negócio ou a iniciativa já esteja em funcionamento e que utilize tecnologia digital. Mais em pensegrande.org.br/participe/inscricao/ .

Oitava edição do Fundo de Empreendedores

Fundação Repsol, do Grupo Repsol (de exploração de petróleo e gás), promove a 8ª edição do Fundo de Empreendedores, que acelera startups que atuam com soluções para a indústria energética e química. Serão selecionadas entre seis e oito empresas em fase pré-comercial, que podem receber aporte de até € 144 mil. Inscrições abertas até 4 de março pelo site fundacionrepsol.com .

Estação Hack em quatro novas capitais do País

Brasília, Manaus, Rio de Janeiro e Recife receberão entre março e abril a Estação Hack na Estrada. A aceleradora com foco em projetos de impacto social do Facebook em parceria com a Artemisia percorrerá as cidades para promover mentoria individual, apoio para pitch e feedback de especialistas. Confira datas para inscrições em www.artemisia.org.br/aceleradoraestacaohack/ .

Programa Nexos aproxima PMEs de grandes