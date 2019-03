Fique de olho: inscrições abertas para programa de aceleração

O programa de aceleração com sede no Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto (SP), a Sevna Startups abriu inscrições até 14 de abril para seu 7º ciclo de aceleração. Serão oito selecionados de qualquer parte do País, que passarão duas semanas de bootcamp em Ribeirão, seguido de acompanhamento virtual e/ou presencial por quatro meses.

As empresas devem pagar os custos com passagem e hospedagem, mas todas as participantes do programa receberão aporte de aceleração: R$ 30 mil para as startups em estágio inicial de desenvolvimento, e R$ 150 mil para as que estão no mercado e buscam expansão. O programa envolve conexão com mentores e investidores. Inscrições pelo site www.sevna.com.br/startups.

Ade Sampa abre inscrições para curso de empreendedorismo gratuito

Tenho uma ideia e agora? É essa pergunta que quer responder o curso de empreendedorismo do programa Fábrica de Negócios da ADE Sampa (agência de desenvolvimento vinculada à Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo), com inscrições abertas até 8 de abril.

São duas fases de aulas presenciais, das 9h às 16h, no centro da cidade: a primeira ("Tenho uma ideia, e agora?"), em 11 e 12 de abril, depois a segunda fase ("Teste o seu negócio pondo a mão na massa"), em 16, 17, 23 e 24 de abril. Inscrições pelo site http://bit.ly/AdeSampaPME.