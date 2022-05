Fiesp, Senai e Sebrae vão digitalizar 40 mil empresas em São Paulo

Os últimos dois anos empurraram as micro, pequenas e médias empresas brasileiras em direção à digitalização, mas o processo ainda é longo. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 66% dos micro e pequenos negócios do País estão no estágio inicial de maturidade digital. Para ajudá-los nesse processo, uma parceria entre Fiesp, Senai-SP e Sebrae-SP criou um programa de digitalização gratuito para empresas paulistas com faturamento anual de até R$8 milhões.

O projeto, batizado de Jornada de Transformação Digital, foi estruturado em oito etapas de consultoria e treinamento para empresas de todos os segmentos. São eles: diagnóstico, estratégia, otimização de processos, mapeamento, automação, digitalização, integração e indústria inteligente. A previsão é alcançar 40 mil micro, pequenas e médias indústrias do estado de São Paulo, cerca de 92% das 53 mil existentes.

Leia Também Práticas verdes e ESG movimentam certificações e atraem investimentos

A metodologia utilizada pelo programa já foi utilizada em outras empresas pelo Senai-SP, entre elas: Lody (sobremesas congeladas), Apolonio (casa de pães) e Medicatriz (dermocosméticos). No caso da Lody, por exemplo, a empresa instalou processos e programas que melhoraram o controle operacional e automatizaram a linha de produção, o que levou ao aumento da produtividade em 40%.

Os negócios do interior do Estado também poderão participar do programa, a partir de uma parceria com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). O Senai-SP fará uma turnê pelas regionais do Ciesp para apresentar o programa, que chegará às cidades menores por uma unidade móvel.

As inscrições podem ser feitas pelo site do programa, no link, de forma recorrente, sem prazo definido.

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo.