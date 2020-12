Fiat tem ofertas para empreendedor

Com a retomada das atividades econômicas e a chegada das festas de final de ano, pequenos e médios empresários (PME) procuram uma forma de reinventar seu negócio para voltar a crescer. O delivery, antes um diferencial, passou a ser uma modalidade de venda quase obrigatória em tempos de pandemia. E não se trata apenas de restaurantes; também pet shops e lojas de material de construção passaram a fazer entregas no “novo normal”.

Em comum, todos demandam um veículo adequado às suas necessidades. Seja para entrega de mercadorias ou para atendimento em domicílio, a Fiat reforçou seu canal de vendas diretas e sua equipe de consultores especializados para atender os pequenos e médios empresários.

Muitos proprietários desconhecem as vantagens da campanha “Negócio na Certa Fiat”, criada especificamente para o público PME. Basta ter um CNPJ ou ser cadastrado como produtor rural para poder usufruir das vantagens e dos descontos especiais na hora de comprar um automóvel Fiat.

Além de descontos e condições especiais, cliente PME ainda tem à sua disposição diversos planos de financiamento pelo Banco Fiat. Confira as principais ofertas da campanha “Negócio na Certa” neste mês de dezembro e escolha o automóvel adequado às necessidades do seu negócio. Para mais informações, acesse www.fiat.com.br/vendas-diretas.html

Fiat Mobi Easy 1.0 Flex 2021 - a partir de R$ 37.430,40

A escolha certa para frotistas e profissionais que precisam se locomover diariamente, o Mobi é equipado com o eficiente e robusto motor Fire 1.0 EVO Flex, que proporciona agilidade e economia. Apesar de compacto, conta com itens de conforto, como porta-copos, espelhos nos para-sóis e um display digital no painel de instrumentos. A segurança fica a cargo de tecnologias como sinalização de frenagem de emergência, duplo airbag e freios com ABS e EBD e função Lane Change.

Fiat Toro Endurance MT 1.8 Flex 2021 - a partir de R$ 85.671,60

A Fiat Toro Endurance une robustez e conforto para quem procura uma picape para o trabalho pesado, mas também quer levar a família. Com suspensões independentes, a Fiat Toro é a companheira ideal para produtores rurais e veterinários carregarem implementos rurais e medicamentos – sua caçamba revestida e iluminada tem capacidade para levar até 550 kg de carga. O bem-estar dos ocupantes, seja a trabalho ou lazer, é garantido pelo bom espaço interno, além de ar-condicionado, vidros e travas elétricas.

Fiat Fiorino Working 1.4 Flex 2P 2021 - a partir de R$ 64.054,90

Referência quando o assunto é veículo utilitário, o Fiat Fiorino lidera o segmento de furgões compactos. Com capacidade para 650 kg, o modelo é ideal para quem precisa transportar cargas protegidas e com discrição, como lojas de materiais de construção e pet shop. Para isso, o Fiorino tem equipamentos que facilitam o dia a dia, como ganchos para amarração e iluminação no compartimento de carga, parede divisória em chapa, tomada 12 V, entre outros.

Fiat Uno Attractive 1.0 Flex 2021 a partir de R$ 45.590,40

Sinônimo de confiabilidade, o Uno Attractive tem interior confortável e o econômico motor Fire 1.0 EVO Flex de quatro cilindros sob o capô - características que fazem do modelo a compra certa para frotistas e motoristas de aplicativos. A versão traz diversos itens de série, como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, além de banco traseiro bipartido e rebatível. O porta-malas revestido tem capacidade para 290 litros para transportar seus instrumentos de trabalho ou a bagagem dos passageiros. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br

Veja o e-book Negócio na Certa Fiat aqui .