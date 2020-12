Fiat oferece vantagens para pequenas e médias empresas

A pandemia do novo coronavírus causou uma rápida mudança no hábito dos consumidores brasileiros. As compras feitas online e o delivery ganharam destaque no “novo normal”. Nesse cenário, as pequenas e médias empresas tiveram que acelerar sua presença digital e também investir em uma forma de entregar seus produtos diretamente na casa dos consumidores.

Para atender esse público PME que precisa adquirir um automóvel adequado às necessidades do seu negócio nesse momento de retomada gradual da economia, a Fiat conta com uma equipe de consultores especializados para mostrar os benefícios na venda direta dos modelos da marca.

Muitos proprietários de uma pequena ou média empresa não sabem, mas têm direitos a vantagens importantes e descontos interessantes na hora de comprar um automóvel Fiat para utilizar no dia a dia de sua atividade profissional.

Não apenas padarias, bares e restaurantes, mas pequenas lojas de material de construção e pet shops podem ser beneficiados pelo canal de venda direta da Fiat. O produtor rural não ficou de fora e também pode desfrutar das vantagens de comprar um carro da marca com desconto e atendimento personalizado.

Enquanto o consumidor final, ou seja, o cliente pessoa física, compra um carro movido por seus desejos e emoções, os pequenos e médios empresários procuram veículos que supram suas necessidades específicas. A compra é feita diretamente com a fábrica e os descontos são expressivos.

Na medida para seu negócio

A linha Fiat possui o modelo na medida certa para o seu negócio. Vale ressaltar que têm direito aos benefícios da venda direta apenas clientes pessoa jurídica (PJ) com cadastro de CNPJ. E tudo é feito sem complicação e burocracia. Basta o consumidor apresentar o CNPJ da empresa e, no caso dos profissionais da área agrícola, o cartão de identificação de produtor rural.

Por intermédio do Banco Fiat, o cliente tem a sua disposição com diversos planos de financiamento voltados ao público PME. Um deles é o Plano Safra, no qual o produtor rural dá uma parte do valor do carro como entrada e depois programa um volume maior do pagamento para a época de colheita. Assim, consegue encaixar melhor as parcelas de acordo com a sazonalidade de sua safra.

Diversos modelos da Fiat, como a picape Toro Endurance 1.8 Flex, o utilitário Fiorino 1.4 Flex, e até os compactos Uno e Mobi, podem ser adquiridos com descontos interessantes e facilidades de pagamento. Na verdade, toda a linha Fiat está disponível ao público PME. Até mesmo a nova Strada, uma picape compacta muito requisitada pelos produtores rurais.

Com uma ampla gama de modelos e versões, a Fiat oferece o veículo adequado para cada tipo de negócio. O Uno, por exemplo, faz sucesso entre as equipes de instalação e manutenção das empresas de telefonia. Picapes, como a Toro, ajudam o trabalho no campo, oferecendo capacidade de carga para produtores e veterinários carregarem implementos rurais e medicamentos.

Até mesmo veículos de passeio, como os hatches Argo e o sedã Siena, também têm sua função comercial, em tarefas que podem incluir o deslocamento cotidiano de profissionais das empresas ou para taxistas e motoristas de aplicativos.

Equipe especializada

A Fiat criou condições exclusivas e montou um time de consultores especializados para atender o público PME, de variadas organizações e com necessidades diferentes. Tudo para ajudar o pequeno e médio empresário a encontrar o Fiat que mais combina com o dia a dia dos seus negócios.

Os consultores especializados em vendas diretas têm alto nível de qualificação e recebem treinamento específico, diretamente relacionado ao perfil dos empresários que irão atender. Somente dessa maneira, podem dominar os assuntos ligados às atividades de produtores rurais, público PCD (pessoa com deficiência), pequenos frotistas, taxistas, entre outros.

A equipe tem total condição de ajudar o empresário a escolher o veículo mais adequado para ajudá-lo a fazer o seu negócio crescer. Os consultores passam as informações necessárias sobre formas de pagamento, parte técnica, manutenção e capacidade de carga para cada segmento de atividade. Já são mais de 100 consultores preparados à disposição de pequenos e médios empresários em 32 concessionárias da Fiat na Grande São Paulo.

A modalidade de venda direta tem feito tanto sucesso que, hoje, já representa cerca de 40% do volume de vendas totais da Fiat em São Paulo. E o pequeno e médio empresário tem a oportunidade de pagar menos por um automóvel.

Para escolher o veículo mais adequado ao seu negócio e ter informações mais detalhadas sobre as vendas direta da Fiat, acesse: www.fiat.com.br/vendas-diretas.html e boas compras.

Veja o e-book Negócio na Certa Fiat