Festival no Grajaú celebra empreendedorismo social em São Paulo

Neste domingo, 4, o bairro do Grajaú, no extremo sul de São Paulo, recebe a quarta edição do Festival Red Bull Amaphiko, evento gratuito que promove shows, oficinas, feiras e workshops ministrados por empreendedores sociais. Realizado no Centro Cultural Grajaú (CCG), das 14h às 22h, o festival é o encerramento da imersão de 14 empreendedores sociais no Red Bull Amaphiko Academy.

O programa, que dura 18 meses, oferece mentoria a projetos que geram impacto social e buscam a reflexão das realidades econômicas periféricas da cidade. Entre os selecionados, estão as empresas O que Cabe no Meu Prato e Nóis por Nóis, que são originárias do próprio Grajaú.

Para o evento de domingo, a escritora, ativista local e mãe do rapper Criolo, Maria Vilani, dá a largada à programação, que traz show de grupos como PretaLeveza e workshops ministrados por empreendedores como Barbara Terra, do Nóis por Nóis.

SERVIÇO

4º Festival Red Bull Amaphiko

Dia 4/8 (domingo), das 14h às 22h

Centro Cultural Grajaú - Rua Prof. Oscar Barreto Filho, 252 (650 metros da estação Grajaú da CPTM)

Programação completa no site do evento