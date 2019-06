Festival de jogos independentes fomenta negócios na área

Com o objetivo de promover os jogos independentes, o Big Festival, referência de evento na área de games na América Latina, chega a São Paulo entre os dias 26 e 30 de junho, no Club Homs.

Na sétima edição, amantes de jogos, desenvolvedores e outros profissionais do setor poderão participar de palestras e exposições gratuitamente. Um dos destaques é a presença de Chris Perrella, líder do time de criação do jogo Spider-Man.

A programação também inclui uma série de rodadas de negócios para profissionais que estejam vinculados a alguma empresa. A credencial custa R$ 550 e permite marcar reuniões ilimitadas com representantes das indústrias brasileira e internacional.

Após participar da última edição, o estúdio Push Start, em parceria com o portal de notícias esportivas norte-americano Bleacher Report, lançou o game “Shoot your shot” para promover a cobertura da NBA. Entre as 333 empresas disponíveis para networking estão nomes de peso como a Agência Nacional do Cinema (Ancine), a Amazon Game Tech e o Cartoon Network.

Para garantir uma vaga nas palestras, é necessário realizar uma pré-inscrição pelo site do evento.