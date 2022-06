Férias para MEI: dez passos para conseguir o merecido descanso

Para muitos microempreendedores individuais (MEI), as férias parecem um sonho inalcançável. Mas, assim como o esforço e a dedicação são essenciais para o bom funcionamento do negócio, o descanso é primordial para manter uma rotina saudável e com energia. “O excesso traz grandes problemas”, avalia o professor do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da FGV, Rubens Massa. Por isso, é importante saber equilibrar vida pessoal e atividades da empresa.

Até maio deste ano, o Brasil tinha 20,2 milhões de pequenos negócios, sendo mais da metade (13,8 milhões) de MEI, segundo dados do Sebrae. Só entre janeiro e março, foram criadas 954 mil empresas, entre MEI, microempresas e empresas de pequeno porte.

Os números, no entanto, são reflexos do chamado empreendedorismo de necessidade, que acompanha a curva de desemprego. “Na verdade, não é um ganho social. É um retrocesso”, diz Massa. Mas, para quem optou por esse caminho, seja por necessidade ou oportunidade, é preciso planejamento e organização se quiser ter tempo de descanso.

Uma das principais dicas é separar o CPF do CNPJ – ou seja, não misturar o orçamento pessoal com o caixa da empresa, diz a especialista em diversidade e inclusão da Transcendemos Consultoria, Gabriela Augusto. Hoje, esse é um dos grandes desafios de quem abre uma empresa no Brasil. Portanto, conseguir fazer essa separação nas várias esferas da vida, das finanças, no espaço de trabalho e no espaço de tempo vai facilitar o planejamento para o período de descanso.

Outro aspecto que precisa ser analisado antes de sair de férias é a situação e o contexto da empresa. O professor da FGV Rubens Massa afirma que, em muitos casos, o momento de tirar férias ou fazer uma pausa mais longa na rotina de trabalho não chega nos primeiros dois anos de negócio. Isso porque esse é um momento de aprendizado, organização e estruturação.

De acordo com os especialistas, outro ponto importante é mapear os períodos de maior e menor faturamento da empresa. O ideal é optar por temporadas em que a tendência de consumo sobre os produtos ou serviços é mais baixa. “Assim, o empreendedor evita ter perda de projetos e perda de vendas”, diz Caio Ribeiro, analista de negócios do Sebrae-SP.

A estratégia, diz ele, é não atrapalhar as finanças do negócio, fazer uma reserva para os dias de descanso e se preparar para o momento em que o faturamento for mais fraco. “Definir a data de férias é algo que tem de estar alinhado com os controles financeiros e com fluxo de caixa, até porque, quando você tira as férias, as contas não tiram as férias.”

Dicas para o MEI tirar férias

Confira dez passos, indicados pelos três especialistas, para unir sua atividade profissional com sua qualidade de vida e conseguir tirar um tempo de descanso: