Feira do Empreendedor serve a diferentes perfis de negócio

Democratizar e instigar o espírito empreendedor é a missão da Feira do Empreendedor, que será realizada pelo Sebrae-SP de 5 a 8 de outubro, no Anhembi (zona norte da capital paulista). Com o tema “Empreender é para todos”, a oitava edição do que é considerado o maior evento do País focado no segmento vai reunir, em quatro dias, palestras, consultorias, rodadas de negócios, jogos e oficinas de capacitação. A proposta é abranger diferentes perfis de empreendedor, desde quem ainda está só pensando em abrir um negócio até os que já enfrentam os desafios da gestão no dia a dia de uma empresa.

Em 45 mil metros quadrados do pavilhão, serão ao menos 500 expositores - 75 a mais do que em 2018 (e o número pode crescer até o começo do evento). Entre eles estão fornecedores de equipamentos, empresas especializadas em microempreendedores individuais (MEI), em franquias, além daquelas que fazem representação porta a porta.

Mas o evento vai além dos estandes: em diversas arenas, estão programadas 70 atrações e 2.500 palestras, com temas como marketing, finanças, tendências, inovação e exportação. Para ajudar o leitor a navegar na feira, o Estadão PME compilou os expositores e a programação para destacar as principais novidades (confira quadro abaixo).

Quem está interessado em abrir um negócio nos próximos meses, por exemplo, poderá testar e conhecer as fases de planejamento no espaço Minha Primeira Empresa, conhecer os principais desafios de gerenciar negócios em casa no Programa SuperMei e assistir a palestras sobre operações dos pequenos negócios na Arena de Conhecimento.

Para quem já tem um negócio e precisa aprimorar os modelos de gestão e produtividade, as opções envolvem rodadas de negócios, consultoria sobre soluções financeiras na Arena Soluções de Crédito ou ainda tirar dúvidas com especialistas no Espaço do Empreendedor. A ideia, segundo o gerente de relacionamento do Sebrae-SP e responsável pela organização do evento, Alexandre Robazza, é despertar nos visitantes princípios do comportamento empreendedor e proporcionar inspirações que possam servir para seus negócios.

“O evento é uma forma de mostrar quais são os caminhos para todos os públicos. A arena Empreender é Para Todos, por exemplo, celebra o empreendedorismo de nicho porque é voltada para pessoas que têm dificuldade de acesso à informação e conteúdo.”

Espaço para as mulheres

Entre as novidades de 2019 está um espaço dedicado a desafios e necessidades do empreendedorismo feminino, a Sala de Conhecimento Mil Mulheres. Além disso, o público também poderá aprender conceitos sobre formação de preço, planejamento, logística de estoque e, no espaço de lojas-modelo, conhecer o dia a dia de uma pizzaria, uma oficina de automóveis e uma loja de confecções.

Outra opção interativa é o espaço destinado aos negócios que podem ser feitos na garagem, no quarto ou na cozinha de casa. A Feira do Empreendedor expõe quatro modelos procurados por novos empreendedores: barbearia/salão de beleza, design de bolos, negócios de venda online e produção de eventos, que envolve cerimonialista, DJ e até bartender.

Para os empreendedores que estão procurando parcerias e novos negócios, a dica é participar de rodadas de negócios e pitch. Haverá participação de diversos segmentos, como alimentos & bebidas, produtos pet e higiene & cosméticos. As inscrições para as rodadas já se encerraram, mas é possível conseguir vagas em horários de encaixe na programação.

SERVIÇO

Feira do Empreendedor

Pavilhão de Exposições Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1.029, Santana, zona norte

De 5 a 8 de outubro, das 10h às 20h

Entrada gratuita - inscrições devem ser feitas no site da Feira do Empreendedor