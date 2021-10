Feira do Empreendedor do Sebrae acontece a partir de sábado

Assim como no ano passado, a Feira do Empreendedor 2021 também vai ocorrer de modo 100% remoto. O evento, promovido pelo Sebrae, tem início neste sábado, 23, com programação de cinco dias com conteúdo, capacitação, exposição virtual e oportunidades de negócios. O tema da edição é “Empreender é para todos”, que tem o objetivo de fomentar a diversidade e inclusão, mostrando diferentes perfis empreendedores em diversos setores e segmentos de mercado.

É a primeira vez que a feira vai contar com todas as 27 unidades regionais do Sebrae e a expectativa é que cerca de 100 mil pessoas participem das atividades da feira, gerando R$ 100 milhões em negócios e 300 mil atendimentos. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo site (clique aqui) até durante o evento, inclusive no último dia, 27.

O evento conta com cinco arenas digitais, com ambiente de realidade 3D:

Arena do Conhecimento:

painéis de debates, palestras, aulas show e rodas de conversa programadas ao longo dos cinco dias. Serão quatro salas de transmissão com um total de mais de 140 horas de programação, dividida em 14 jornadas diferentes. Entre os nomes confirmados para se apresentar estão o rapper Emicida; o ex-atleta profissional de natação e empresário Joel Moraes; a fundadora da Sorridents, Carla Sarni; o contador de histórias e empresário Mic Mann; a fundadora da Wakanda Educação Empreendedora e Forbes Under 30, Karine Oliveira; e o economista Ricardo Amorim. Arena dos Expositores: mais de 500 empresas apresentarão seus produtos e serviços em uma grande vitrine virtual para visitantes de todo o Brasil. Além de oportunidade de negócios, o espaço será um local para fazer networking e conhecer soluções de grandes marcas parceiras, como Americanas.com, Amazon, Go Daddy, Nuvemshop e Banco Digital.

mais de 500 empresas apresentarão seus produtos e serviços em uma grande vitrine virtual para visitantes de todo o Brasil. Além de oportunidade de negócios, o espaço será um local para fazer networking e conhecer soluções de grandes marcas parceiras, como Americanas.com, Amazon, Go Daddy, Nuvemshop e Banco Digital. Arena da Retomada: são diversos conteúdos e soluções voltados ao tema, como renegociação de dívidas, acesso ao crédito consciente, programas de crédito e outros serviços financeiros. O ambiente vai disponibilizar um canal direto com atendentes de instituições financeiras do evento, de acordo com o perfil do negócio e localidade. Entre as instituições já confirmadas estão Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Povo, Banco Original, BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, como também Sicoob e Accrédito.

são diversos conteúdos e soluções voltados ao tema, como renegociação de dívidas, acesso ao crédito consciente, programas de crédito e outros serviços financeiros. O ambiente vai disponibilizar um canal direto com atendentes de instituições financeiras do evento, de acordo com o perfil do negócio e localidade. Entre as instituições já confirmadas estão Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Povo, Banco Original, BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, como também Sicoob e Accrédito. Arena de Negócios: acontecerão rodadas de negócios nacionais e internacionais. A expectativa é que mais de 300 micro e pequenas empresas participem das rodadas, movimentando um volume de mais de R$ 25 milhões. Todas as rodadas são pré-agendadas, de maneira a permitir a preparação de compradores e vendedores. Para isso, os empreendedores se inscreveram com antecedência no site da Feira. Entre os compradores já confirmados estão representantes dos segmentos de comércio de roupas, floricultura, panificação, alimentos, sorvetes, petshop, janelas e portas de PVC, entre outros. Os visitantes poderão conferir calendário de rodadas futuras e baixar conteúdos de acesso a mercados, além de interagir com parceiros do Sebrae como Apex Brasil e ConnectAmericas, plataforma de negócios do Banco interamericano de Desenvolvimento.

acontecerão rodadas de negócios nacionais e internacionais. A expectativa é que mais de 300 micro e pequenas empresas participem das rodadas, movimentando um volume de mais de R$ 25 milhões. Todas as rodadas são pré-agendadas, de maneira a permitir a preparação de compradores e vendedores. Para isso, os empreendedores se inscreveram com antecedência no site da Feira. Entre os compradores já confirmados estão representantes dos segmentos de comércio de roupas, floricultura, panificação, alimentos, sorvetes, petshop, janelas e portas de PVC, entre outros. Os visitantes poderão conferir calendário de rodadas futuras e baixar conteúdos de acesso a mercados, além de interagir com parceiros do Sebrae como Apex Brasil e ConnectAmericas, plataforma de negócios do Banco interamericano de Desenvolvimento. Arena Atendimento Sebrae: os visitantes vão ser direcionados para os canais de atendimento remoto do Sebrae, como chat, whatsapp, telefone e e-mail. Também serão disponibilizados totens virtuais com informações sobre os principais programas nacionais do Sebrae, como o Brasil Mais, Sebrae Delas e acesso para download de materiais como guias, e-book, ferramentas e vídeos tutoriais com orientações para quem já tem sua própria empresa, é MEI ou quer abrir um novo negócio.

A plataforma do evento é compatível com os navegadores Chrome, Firefox, Edge, Safari e Internet Explorer. Além disso, o espaço é responsivo, podendo ser acessado por meio de tablets, celulares e desktops.

Serviço

De 23/10 a 27/10, das 10h às 20h, gratuito

Transmissão pelo site do evento (clique aqui)

