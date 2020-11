Feira anual do Sebrae reúne espaços de mentoria de forma 100% virtual

A Feira do Empreendedor do Sebrae será completamente digital neste ano. Entre os dias 22 e 26 de novembro, diferentes públicos focados no empreendedorismo poderão conhecer soluções, participar de palestras e ouvir histórias inspiradoras para enfrentar os desafios do mercado no pós-pandemia.

O evento busca atender desde aquele que está dando os primeiros passos no empreendedorismo até quem já está pensando em dar um novo rumo no negócio. Para suprir as necessidades diversas, a Arena do Conhecimento contará com mais de 70 atrações em formatos variados, como palestras, (bate-papos) e oficinas ao longo de cinco dias de evento. Outros espaços também estarão disponíveis:

Atendimento Sebrae: atendimento realizado por especialistas do Sebrae com orientação sobre gestão de empresas para pequenos negócios

Crédito Consciente: com informações para o acesso consciente ao crédito, por meio da disponibilização de vídeos, conteúdos, diagnóstico de crédito, atendimento com consultores do Sebrae e representantes das principais instituições financeiras do mercado

Espaço Networking: espaço onde o visitante poderá ofertar ou demandar por produtos, soluções e/ou serviços de forma gratuita, por meio de cartões virtuais

Expositores: exposição de cerca de 100 estandes virtuais com oportunidades de negócios e soluções para as micro e pequenas empresas

Para uma melhor experiência do visitante, o evento, que chega a sua nona edição, utilizará uma plataforma 3D interativa e imersiva, que permite o acesso imediato a expositores, conteúdos e atendimento.

A plataforma é compatível com os navegadores Chrome, Firefox, Edge, Safari e Internet Explorer. Além disso, o espaço é responsivo, podendo ser acessado por meio de tablets, celulares e desktops.

Para esta edição, a estimativa é de 70 mil visitantes. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo site até o dia do evento.

Serviço

Dia 22/11, das 15h às 19h

De 23 a 26/11, das 10h às 20h

Transmissão pelo site do evento