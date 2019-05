Evento potencializa e-commerce para pequenos negócios

Se o número de empreendedores não para de crescer, e a transformação digital é hoje parte obrigatória dos planos de quem quer abrir o próprio negócio, o varejo online tem ficado cada vez mais movimentado nos últimos anos. Segundo dados do Ebit, empresa brasileira de certificação e inteligência para o mercado do e-commerce, o setor faturou R$ 53, 2 bilhões em 2018, com previsão de 15% de crescimento para este ano.

Surfando essa onda, a Vtex, especializada em varejo digital ao lado de concorrentes como Tray Commerce, Shopify, Oracle Commerce e Magneto, ajuda a fomentar o mercado com a 7ª edição do Vtex Day, que acontecerá nos próximos dias 30 e 31, em São Paulo.

Da sua cartela de cerca de 30 mil clientes ativos da empresa, 92% são micro, pequenos e médios empreendedores. De olho neles, o evento, que neste ano traz o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama para a palestra de abertura, vai contar pela primeira vez com o espaço Bora Vender, a Jornada do Empreendedor.

O espaço será dividido em três estandes e tem o objetivo de alavancar as vendas oferecendo conteúdo com foco em quem já tem ou quer abrir seu e-commerce. “Trazemos um pessoal que exemplifica esse novo modelo de gestão 4.0, que é não achar o produto para encontrar a demanda, mas sim achar a demanda para construir o produto. Teremos painéis e palestras estilo TED Talk com táticas para as pessoas saírem de lá e saberem como colocar a mão na massa e aumentarem as vendas”, diz o head global da área de pequenos e médios negócios da Vtex, Alfredo Soares.

Além dos estandes que promovem uma conversa cara a cara, o evento traz palestrantes como o especialista em e-commerce e cofundador da Growth Team, Raphael Lassance e a cofundadora e VP do Nubank, Cristina Junqueira.

Fundada no final de 2015, a FreeCô é uma das clientes da Vtex. A gerente de marketing da empresa, Heloísa Bomtempo, conta que a empresa iniciou o e-commerce no início de 2018 e, hoje, seu volume de vendas representa 10% do total, com expectativa de que o número dobre ainda esse ano.

Com presença confirmada no Vtex Day, Heloísa diz que o e-commerce é um dos pontos mais estratégicos da empresa e sempre estão antenados em eventos para se manterem competitivos no mercado.

O Vtex Day tem estimativa de público em mais de 16 mil pessoas, incluindo visitantes de 20 países da América Latina, América do Norte e Europa, conta com quase 100 palestrantes confirmados e 150 empresas apoiadoras. Os ingressos exclusivos para o Espaço Bora Vender estão disponíveis no site a partir de R$ 450 e também dão acesso a palestra do ex-presidente Barack Obama.

MEI. Até o dia 24 de maio ocorre a 7ª edição da Semana do MEI, organizada pelo Sebrae em todo o País. No Estado de São Paulo, escritórios regionais e postos do Sebrae Aqui estarão voltadas para tirar dúvidas sobre a modalidade MEI e sobre os processos de formalização, além de promover oficinas de capacitação, atividades online em que será possível interagir com o facilitador, apresentar ideias de negócios, e prestar orientação financeira.

Serviço

Vtex Day

Data: 30 e 31 de maio

Local: São Paulo Expo

Website: vtexday.vtex.com/

Semana do Mei

Programação completa: www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae

* ESTAGIÁRIO SOB A SUPERVISÃO DO EDITOR DE SUPLEMENTOS, DANIEL FERNANDES