Evento sobre lúpulo discute oportunidades de negócios para setor cervejeiro

Nos dias 19 e 20 de maio, a cidade de Paulínia, no interior de São Paulo, será sede do 1º Seminário Internacional do Lúpulo. O evento vai debater e compartilhar experiências, desafios e oportunidades acerca dessa nova cultura no País, que vem se desenvolvendo de forma acelerada rumo à profissionalização e ao ganho de escala para atender, principalmente, a cadeia cervejeira.

De acordo com Herman Wigman, diretor da Van de Bergen, produtora de lúpulo e organizadora do evento, e vice-presidente da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo (Aprolúpulo), a ideia é conciliar objetivos técnicos e estratégicos para que produtores e empresas do Brasil possam pensar, criar e agir a cadeia do lúpulo de forma coordenada, com inovações em produtos, padrões de uso, processos produtivos e tendências na velocidade demandada pelo mercado internacional.

“Já sabemos que é viável plantar lúpulo no Brasil. Agora, é necessário profissionalizar e produzir com qualidade para que possa ser competitivo frente ao produto importado”, explica Wigman. “Organizamos o seminário, porque achamos que chegou o momento de olhar e avaliar a situação real e preparar para que de fato o nosso produto ganhe volume e padrão para atender as cervejarias”, complementa.

O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja no mundo, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindcerv). No entanto, é dependente do lúpulo estrangeiro - em 2021, foram importadas 4.721 toneladas da planta, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

A produção brasileira não representa nem 1% do mercado, segundo a Aprolúpulo, embora tenha crescido de 9 para 24 toneladas, entre 2020 e 2021. Se em 2018 havia 60 empreendedores do nicho no País, hoje já são ao menos 190 cadastrados.

“O nosso desafio não é o mercado. É oferecer um produto que seja competitivo em termos de qualidade e uniformidade frente ao importado”, destaca o vice-presidente da associação. Segundo ele, mesmo as cervejarias artesanais precisam de um produto padronizado. “A gente quer levantar discussões e preparar uma estratégia para atender o mercado durante o ano todo”.

As atividades do evento serão realizadas no Vitória Hotel Convention Paulínia, a partir das 15h do dia 19 de maio. No dia seguinte, as palestras terminam às 16h. Os participantes poderão visitar o viveiro de mudas de lúpulo Van de Bergen e conhecer as estufas, as quais contam com tecnologia aplicada, rastreabilidade de plantas, automação de clima e sistema moderno de segurança sanitária.

Entre os palestrantes, está José Felipe Carneiro, cofundador da Wäls (que hoje pertence à Ambev) e das marcas de kombucha Khäppy e Lowka. O empresário investiu cerca de R$ 1 milhão na plantação e na importação de máquinas agrícolas para iniciar suas produções de lúpulo neste ano, em Belo Horizonte e em Carmo da Cachoeira (MG).

Para ele, o evento vai ser uma boa oportunidade para que todos da categoria possam começar a se conhecer. “Vai trazer união e consistência ao mercado, para que os envolvidos no setor, sejam empresários de outros ramos, responsáveis agrônomos ou entusiastas, possam nivelar o conhecimento e fazer o Brasil se tornar realmente um País produtor do lúpulo”, acredita.

O 1º Seminário Internacional do Lúpulo é organizado pela Van de Bergen, com patrocínio do Grupo Petrópolis, Brava Terra e Agrofarmpol, e recebe apoio da Aprolúpulo e de especialistas do setor. A programação completa, bem como as inscrições, estão disponíveis no site do evento (clique aqui). O valor do investimento é de R$ 870, sendo que associados da Aprolúpulo têm desconto de 9% (R$ 790). O ingresso dá direito às palestras, hospedagem e alimentação. As vagas são limitadas.

Serviço

1º Seminário Internacional do Lúpulo

Data: 19 e 20/05/22

Local: Paulínia/SP - Vitoria Hotel Convention Center

Como participar: www.seminariodolupulo.com.br