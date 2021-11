Evento gratuito traz experiências para impulsionar mulheres negras

Com o objetivo de compartilhar experiências para fortalecer mulheres negras, a empreendedora Caroline Moreira, CEO da startup Negras Plurais, idealizou o 1° Encontro de Afetividades Negras, evento online e gratuito que ocorre nesta sexta-feira, 26. Serão 12 horas de conteúdo entre bate-papos, palestras, culinária ancestral e shows.

O encontro vai discutir temáticas como LGBTQ+, maternidade, a relação entre mulheres negras e o dinheiro e moda sustentável, definidos após uma pesquisa com cerca de 200 pessoas negras que fazem parte da rede de contatos da empresa. O evento ocorre das 8h às 20h e é preciso se inscrever para acompanhar a programação (clique aqui).

Segundo Caroline, a questão da afetividade veio a partir de uma pergunta feita a mulheres negras sobre o que elas gostariam de fazer no Dia da Consciência Negra. "100% disse que queria descansar. Por isso, criamos o Afetividades Negras, um dia para as mulheres se apoiarem, se conectarem e se fortalecerem falando sobre afeto", diz.

Entre as convidadas para debater os temas estão algumas das principais expoentes do empreendedorismo negro e feminino, como Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta, e Ana Minuto, co-criadora do Potências Negras.

Caroline reforça que essa é uma oportunidade para fazer trocas e conexões, propagar o conhecimento ancestral e ouvir histórias inspiradoras de mulheres negras que empreendem. O evento conta, ainda, com show musical de Bia Ferreira e participação da DJ Miria Alves.

Serviço

1° Encontro de Afetividades Negras

Data: 26 de novembro

Horário: das 8h às 20h

Onde: YouTube

Inscrições: http://negrasplurais.com.br

