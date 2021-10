Evento gratuito da Amazon ajuda pequenas empresas a vender online

Entre as diferentes possibilidades de se vender online, aderir ao marketplace traz vantagens ao empreendedor: plataforma já estruturada, divulgação ampla e alcance de público. Para ajudar quem deseja entrar ou já está nesse meio, o evento Amazon Conecta traz discussões voltadas a pequenas e médias empresas.

Durante dois dias, em 6 e 7 de outubro, especialistas em diferentes áreas do empreendedorismo e executivos da Amazon vão compartilhar experiências, dicas e ensinar a vender como parceiro no site da companhia. Um dos destaques foca em preparar o negócio para as vendas de fim de ano e expandir para os Estados Unidos.

Com mais de 20 painéis, a iniciativa vai discutir também as melhores estratégias para vender pela internet com o consultor do Sebrae Ivan Tonet, que já falou sobre marketing digital para o Estadão Carreira e Empreendedorismo. Já a empreendedora social Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, mediará um debate sobre liderança.

Os participantes do evento também vão conhecer histórias de quem já vende na Amazon, quais os desafios e aprendizados, além de ter acesso às soluções da marca em logística e publicidade, por exemplo.

De acordo com a empresa, as vendas das PMEs cresceram nos últimos 20 anos dentro do site e hoje representam mais da metade de tudo que é vendido no mundo. Para ver a programação completa do evento e se inscrever gratuitamente, clique aqui.

