Estudo do Sebrae identifica 13 perfis de liderança nas pequenas empresas

Na pandemia, o papel da liderança nos pequenos negócios foi colocado ainda mais à prova, uma vez que o desafio de manejar uma empresa sem abundância de recursos em meio à crise econômica é maior. Para entender o impacto dos líderes no ambiente das pequenas empresas, o Sebrae fez um mapeamento em todo o Brasil e identificou 13 perfis de gestores, as dificuldades e as necessidades que eles têm. O relatório será divulgado nesta semana durante o evento Líderes em Movimento, que ocorre de 28 a 30 de setembro e tem inscrições gratuitas pelo site.

O levantamento foi feito pelo Polo de Liderança Sebrae, que promove o desenvolvimento de líderes, e tem o objetivo de criar estratégias e soluções adequadas a cada perfil. Mais de mil empreendedores responderam à pesquisa quantitativa e, depois, entrevistas com 99 deles ajudaram a qualificar o conteúdo. Há recortes de gênero, faixa etária e escolaridade, por exemplo, mas não há análise por raça/etnia.

A pesquisa identificou os seguintes tipos de líderes: de comunidade, diversidade e inclusão, de economia sustentável, de planejamento público, de representação empresarial, do ambiente digital, do ecossistema de inovação, do terceiro setor, o empresarial, o investidor, o político, produtor de conhecimento e o rural.

Um olhar geral sobre eles revela que os homens são maioria em todas as regiões do País e o líder empresarial tem a maior representação numérica. Esse perfil é focado na coordenação de equipes, em modernizar processos, planejar metas e suprir desejos dos clientes. Mas essa liderança também sabe que isso só é possível com boas condições do ambiente de negócios, então há preocupação também com fazer parcerias, manter diálogo com outros líderes e se atualizar constantemente.

Nesse recorte, 34% são mulheres, que relatam sobrecarga de tarefas por precisarem manejar o trabalho com a demanda da casa e dos filhos. Do total, a maioria (53%) comanda empresas com até 99 funcionários, ou seja, são de micro a médio porte. Eles destacam também que ter capacidade de aprender com outras pessoas, valorizar os demais, autoconfiança e compartilhamento são habilidades importantes nesse perfil.

"O papel do líder empresário é fundamental neste atual cenário do País", enfatiza Carlos Melles, presidente do Sebrae. Segundo ele, esses profissionais terão o papel de abrir novos caminhos para o desenvolvimento do Brasil e gerar oportunidades para as cidades em que atuam.

Liderança feminina nos pequenos negócios

De modo mais detalhado, nota-se que a liderança feminina é predominante no perfil de diversidade e inclusão (55%) e no de planejamento público (54%). No primeiro caso, as características gerais são de pessoas que começam a liderar pelo envolvimento sentimental com a causa defendida e geralmente têm uma ligação pessoal com o tema. Elas estão presentes em ONGs, no governo, na educação e em ambientes de economia criativa.

Nas pequenas empresas, esses líderes de D&I têm dificuldade em captar recursos, enfrentam burocracias, falta de apoio do poder público, escassez de mão de obra e resistência das pessoas. Por outro lado, afirmam que conseguem executar bem os projetos mesmo com baixo orçamento, além de promover a cultura como ferramenta de transformação de desenvolvimento.

Já os gestores de planejamento público, que estão em diferentes níveis do governo, têm foco nas demandas da população, em orientar micro e pequenas empresas, planejar e implementar projetos. Segundo a pesquisa, 47% deles buscam estratégicas que possam impactar positivamente o setor econômico em que atuam.

O estudo do Sebrae é amplo e traz detalhes sobre cada um dos perfis identificados de acordo com a região do País, área de atuação, interesses, desafios e quais conexões eles fazem com os demais. A pesquisa estará disponível nesta quarta-feira, 29, neste link.

