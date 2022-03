Estratégias para diferentes redes sociais é tema de papo no Telegram

Há diferentes metodologias e caminhos para crescer e alcançar resultados nas redes sociais, mas entender as nuances de cada uma pode dar ainda mais ferramentas nessa trajetória. Para ajudar empreendedores que utilizam diferentes plataformas no dia a dia da empresa, André Siqueira, cofundador da RD Station, vai tirar dúvidas dos leitores sobre estratégias digitais em um bate-papo exclusivo no grupo Estadão Carreira e Empreendedorismo no Telegram.

No próximo dia 30 de março, quarta-feira, a partir das 11h, o especialista em marketing digital vai responder a perguntas sobre como manejar as diferentes redes sociais de um negócio. Dicas de estratégias, análise de perfil e crescimento de vendas são alguns dos tópicos a serem abordados.

“A maioria das empresas falha em não entender as posições do marketing. Elas pensam em como divulgar, como vender mais, mas a mecânica e a lógica (das redes sociais) não favorecem isso”, disse o empresário em entrevista anterior ao Estadão. No bate-papo da próxima semana, ele vai trazer algumas das práticas que estão em seu livro Máquina de Aquisição de Clientes, lançado no ano passado (Ed. Gente, 256 págs.).

Para participar do evento e enviar suas perguntas, entre no nosso grupo no Telegram por este link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo. As dúvidas serão aceitas até as 22h de segunda-feira, 28.

Quem é André Siqueira

Nascido em Aparecida, interior de São Paulo, André Siqueira deu os primeiros passos no empreendedorismo aos sete anos de idade, quando começou a comprar adesivos para vender aos colegas da escola. O interesse veio por observar a mãe, que tinha um comércio na cidade e o levava à capital para fazer compras para a loja. Depois do adesivos, vieram chaveiros e pulseiras.

Aos 18 anos, o jovem mudou-se para Florianópolis a fim de cursar Administração. No primeiro estágio, atuou na área comercial e viu dificuldade em a empresa ser bem recebida pelos clientes, então decidiu estudar mais sobre marketing. O ramo foi se desenvolvendo conforme o surgimento e o fortalecimento das redes sociais, o que deu a Siqueira a noção de que era possível a pequenas e médias empresas obter resultados sem grandes investimentos.

Em 2010, para ajudar empresários e difundir esses conhecimentos, ele se juntou a quatro amigos para fundar a Resultados Digitais, mais tarde nomeada RD Station e vendida no ano passado para a Totvs por R$ 1,86 bilhão. O foco da RD Station é desenvolver software para o crescimento de pequenas e médias empresas, com automação de marketing e vendas. Consultor e palestrante, André Siqueira figurou na lista da Forbes Under 30 de 2019 na categoria de tecnologia e inovação.

Quem já participou de eventos no Telegram

O Estadão Carreira e Empreendedorismo já promoveu um encontro neste ano e outros 12 no ano passado, dentro do @gruposuacarreira no Telegram. Confira abaixo: