Impressora Fiscal: Segmento é bem avaliado

Diferentemente dos modelos domésticos ou corporativos, as impressoras fiscais são usadas exclusivamente para emitir cupons ou notas fiscais e usadas principalmente entre comércios e serviços. E, segundo o Escolha PME deste ano, as fornecedoras estão entregando bons produtos. Com 77 pontos no índice de aprovação, a Elgin é a melhor da categoria e está entre as melhores do ranking geral. A HP, que não havia sido citada em outros anos, figurou em segundo, com 73 pontos. Líder em 2018, a Epson caiu para a terceira posição, com 70 pontos, empatada com a Bematech. Para Sabrina Lacerda, gerente de Desenvolvimento de Negócios de Suprimento da HP Brasil, a avaliação é resultado de bons produtos e atendimento. “A gente fala que tem solução de impressão ‘do alfinete ao foguete’, desde aquela impressora pequenininha para os PMEs até modelos mais parrudos e com mais recursos para grandes empresas”, afirma a executiva.

Bematech investe em redes sociais

Mais uma vez entre os três primeiros do Escolha PME, a Bematech também tem investido em produtos e ofertas destinados aos pequenos empreendedores. “Atualmente, temos produtos como uma gaveta de dinheiro que é considerada a menor e a mais barata do mercado. Pelo seu tamanho reduzido, pode ser utilizada em quiosques, food trucks e outros estabelecimentos onde o espaço de frente de caixa seja pequeno”, cita o gerente de Marketing Rafael Ribas.

Outros produtos específicos para os PMEs são computadores voltados para automação comercial e leitores de códigos de barras compactos e com preços acessíveis.

O gerente relata ainda que a Bematech traçou uma estratégia para usar as redes sociais para se comunicar diretamente com esse público. A empresa tem um trabalho de conscientização com dados sobre varejo, informações das melhores práticas de uso de equipamentos na automação comercial, além do compartilhamento de informações sobre oportunidades de negócios.

“Através de materiais que chamamos de Guia de Bolso, Guia de Negócios e Proposta de Valor, estamos colocando para o mercado o posicionamento da Bematech perante o público”, diz Ribas. Essa estratégia se alinha à preocupação da empresa com o atendimento aos PMEs, que contam com um canal de atendimento dedicado. “Independentemente do público, seja ele PME ou uma grande empresa, nos preocupamos com que o cliente seja bem atendido e tenha seu problema ou dificuldade de operação sanado no menor tempo possível”, conclui.

Em maio, a operação de hardware da Bematech foi comprada pela Elgin, mas essa junção depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Portfólio novo para competir

A Epson associa a queda no Escolha PME a uma “sazonalidade” do setor de impressoras fiscais, diz Claudio Galante, gerente sênior de produtos da Epson. Galante diz que a empresa vem buscando atualizar o portfólio para atender especificamente o segmento. “Temos atuado para promover a impressora fiscal também para emissões de cupons de desconto ou qualquer tipo de impressão que auxilie o comércio a ter mais vendas”, argumenta o executivo.