Economia criativa na periferia é foco de programa de aceleração

O suporte para negócios da periferia se torna ainda mais importante com o impacto do novo coronavírus na economia. A Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia (Anip), iniciativa formada por A Banca, Artemisia e FGVcenn em 2018, anuncia a segunda edição do Lab NIP, programa de aceleração de curta duração gratuito, que conta com o apoio da Fundação Arymax, Fundação Tide Setúbal, Fundação Casas Bahia, do Instituto Humanize e AZ Quest. As inscrições estão abertas até 31 de março no site.

O programa tem a duração de 7 semanas e vai selecionar até 30 negócios, que receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.250 ao fim das 7 semanas. As seis empresas com melhor desempenho vão receber um capital-semente de R$ 15 mil e uma aceleração de seis meses que será conduzida pelo Emperifa, empresa especialista em gestão da criatividade com foco em negócios periféricos da economia criativa.

Para participar da seleção, os critérios são: ser empreendedor das periferias do Sudeste ou do Sul do Brasil, que tenha produtos ou serviços já desenvolvidos com potencial de gerar impacto social ou ambiental positivo. Além disso, é necessário estar em busca de apoio para desenvolver o negócio e ampliar o impacto socioambiental da solução.

Os encontros ocorrerão on-line, com conteúdos diversos sobre o universo do empreendedorismo, como proposta de valor, rentabilidade, canais de vendas online, gestão financeira, planejamento e metas e acesso a crédito. No mais, o programa também conta com a metodologia de aceleração de curto prazo desenvolvida pela Artemisia, organização de apoio a negócios de impacto social no Brasil.

Os selecionados serão comunicados até 15 de abril e o programa terá início em maio, com duração até junho deste ano. Aqueles que forem selecionados receberão apoio individual de julho a dezembro.

