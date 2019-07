Diversos cursos de capacitação empreendedora estão com inscrições abertas em São Paulo

Capacitação empreendedora é um dos pontos mais importantes para um empreendedor se manter competitivo no mercado, independentemente de sua área de atuação. Pensando nisso, a Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), entidade ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, realizará um atendimento integrado ao Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe) onde quem comparecer as unidade poderão tirar dúvidas sobre empreendedorismo e sobre os projetos oferecidos pela entidade.

Ainda, a Ade Sampa também realiza gratuitamente, nos dias 15, 17 e 30 de julho, uma programação com diversas atividades para empreendedores. As inscrições devem ser realizadas no CATe Central (Av. Rio Branco, 252), das 8h às 17h.

Como participar de feiras, tirar fotos e expor meu produto

Serão ensinadas técnicas de como tornar seu produto atrativo na hora de apresentá-lo em eventos, exposições e feiras.

Data: 15 de julho

Horário: 14h às 17h

Local: Sebrae Central

Endereço: R. 24 de Maio, 32 - Centro

Oficina – Ganhe Mercado

A atividade ajudará o empreendedor a conhecer melhor o público-alvo da sua empresa, saber como preparar uma variedade de produtos e serviços para atender às expectativas e ampliar o seu negócio.

Data: 17 de julho

Horário: 9h às 11h

Local: Subprefeitura da Sé

Endereço: Rua Álvares Penteado, 49 – Centro

Oficina - Fluxo de caixa

Funcionamento do fluxo de caixa, sua estrutura e aplicabilidade, auxiliando o empreendedor a tomar decisões com mais segurança. Durante o encontro, o participantes também receberá dicas para controlar movimentações financeiras do empreendimento.

Data: 30 de julho

Horário: 9h às 11h

Local: Subprefeitura da Sé

Endereço: Rua Álvares Penteado, 49 – Centro

Subprefeitura da Penha

Em parceria com Sebrae-SP, a Ada ainda promoverá oficinas de empreendedorismo na Subprefeitura Penha, Rua Candapuí, 492 - Vila Marieta. Com foco em questões relacionadas às empresas, desde a área que contempla a abertura, gestão e orientações de como ter bons resultados, os encontros acontecem do dia 15 a 19 de julho das 18h às 22h. As inscrições são gratuitas limitadas e podem ser realizadas por meio deste link.

Na segunda-feira, 15, a primeira oficina é dedicada ao processo de formalização. Os alunos aprenderão o passo a passo e quais são os direitos e deveres dos negócios já criados além das obrigações jurídicas.

A oficina de terça-feira, 16, é voltada ao aprendizado da gestão financeira, fundamental para o bom funcionamento de qualquer negócio.

Na quarta-feira, 17, a oficina será “Ganhe Mercado”, onde os participantes terão conhecimento sobre uma série de produtos e serviços para conquistar seu público-alvo, além de fidelização de clientes na venda ou oferta de serviços.

Na quinta feira, 18 de julho, os integrantes tomarão conhecimento da importância de ter uma equipe motivada.

No último dia, sexta feira, 19, o encontro será a oficina “Pitch”, onde em formato de seminário, os participantes apresentarão suas convicções e aprendizados obtidos nas oficinas.

Cursos de férias

Além dos programas oferecidos gratuitamente para capacitação empreendedora pelo prefeitura, a Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM-SP) oferece diversos cursos de férias que podem contribuir na jornada do empreendedor. Com o objetivo ensinar profissionais a superarem desafios de suas áreas utilizando inovação e criatividade, os programas de curta duração buscam transmitir conhecimentos que podem ser imediatamente incorporados ao dia a dia das empresas.

4 Passos Para Você Montar sua Startup sem Investimento

Com o objetivo de compreender o processo de empreendedorismo/inovação, o curso busca que o aluno seja capaz de tirar a sua ideia do papel sem precisar de grandes investimentos. Ao final do curso, os alunos participaram de um pitch com investidores reais.

Destinado para quem deseja começar a empreender, as aulas são presenciais no campus da Joaquim Távora, é necessário investimento de R$ 1.490,00 e tem início no dia 29 de julho. Para mais informações e inscrição acesse o site da ESPM.

Empresa Familiar - Soluções para os desafios das famílias empresárias

O curso tem objetivo de analisar e discutir os aspectos que apoiam a Empresa Familiar na solução dos desafios da família e da Empresa, no dia-a-dia. Além disso, apresentar conceitos, estratégias e ferramentas aplicadas às soluções da sucessão e da profissionalização das Empresas Familiares e colocar em discussão as principais situações que podem impedir a Empresa Familiar, em seu desafio de crescimento contínuo e manutenção – de geração para geração.

Destinado para fundadores, sócios, sucessores, herdeiros de empresas familiares, membros de famílias empresárias e executivos que trabalham na gestão de Empresas Familiares, as aulas são presenciais no campus da Joaquim Távora, é necessário investimento de R$ 1.490,00 e tem início no dia 29 de julho. Para mais informações e inscrição acesse o site da ESPM.

A Revolução da Transformação Digital: As Novas Competências e Estratégias Para se Ajustar e Aproveitar Esta Nova Realidade

Com o objetivo de capacitar o aluno a construir um modelo de negócio baseado em novas estratégias (aplicadas à respectiva empresa) que contribuam para a gradual transformação digital de seus negócios, o curso é destinado para líderes ou proprietários de pequenas e médias empresas.

Com aulas presenciais no campus da Joaquim Távora, é necessário investimento de R$ 1.490,00 e o curso tem início no dia 22 de julho. Para mais informações e inscrição acesse o site da ESPM.