Delivery próprio ou por aplicativos? Confira 3 dicas do Sebrae em vídeo

A decisão de implantar ou não um sistema de delivery, seja próprio ou por aplicativo, junto ao negócio requer cuidados básicos em que todo empreendedor precisa ficar atento. Para falar sobre o assunto, o Estadão Carreira e Empreendedorismo convidou Luiz Rebelatto, analista de competitividade do Sebrae.

“É importante saber, antes de tudo, se o serviço de entrega vai contribuir efetivamente para o seu negócio e se ele necessita de uma operação específica e muito cuidadosa”, destaca o analista do Sebrae. Ele participou do quadro ‘3 perguntas para’, no qual especialistas respondem perguntas dos leitores sobre carreira e empreendedorismo.

No vídeo abaixo, também disponível no Instagram e no Youtube do Estadão, Rebelatto dá dicas de como adotar um sistema de delivery, mantendo a qualidade dos alimentos, e quais as vantagens de implementar um serviço próprio ou por aplicativo. Confira as dicas:

