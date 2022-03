Cursos gratuitos qualificam mulheres para empreender no ramo de beleza

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira dos Salões de Beleza (ABSB) mostrou que 52% dos profissionais do ramo deixaram as empresas no ano passado para atender em domicílio. O levantamento comparou informações de 2021 e 2019 e indicou que, segundo 66% dos donos dos negócios entrevistados, houve uma redução no número de pessoas que atuam nos salões de beleza.

Para mulheres que fazem essa mudança de rota, têm um pequeno negócio ou querem entrar para o setor, uma iniciativa do Grupo Boticário oferece cursos profissionalizantes e de empreendedorismo em parceria com a Conquer e Escola Madre. O programa Empreendedoras da Beleza ensina técnicas para se qualificar na área, os passos para criar a própria empresa e ferramentas de desenvolvimento pessoal.

As inscrições vão até o dia 6 de junho, neste link, e as alunas terão até o dia 3 de julho para completar os três cursos (desenvolvimento pessoal, curso técnico e empreendedorismo). Ao se inscrever, é possível escolher um dos módulos técnicos: pele e maquiagem, unhas ou vendas. Neste caso, há uma avaliação no final e a participante tem duas chances para obter o certificado, concedido mediante 70% de acerto.

As aulas online e gratuitas são gravadas e contam com vídeos de demonstrações de técnicas e passo a passo, além de materiais complementares. Quase 5 mil mulheres já se formaram no programa e agora, na terceira edição, são 15 mil vagas abertas.

Mulheres de todo o Brasil podem se inscrever e há prioridade para aquelas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, principalmente negras, incluindo mulheres transgênero.

